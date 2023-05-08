70% случаев появления диабета 2 типа связаны с выбором продуктов питания: что выяснили ученые

Новое исследование обнаружило связь между неправильным питанием и миллионами случаев появления диабета 2 типа во всем мире.

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Согласно исследованию, проведенному учеными из Университете Тафтса, США, неправильное питание стало важным фактором развития болезни у более 14 млн человек во всем мире. Это 70% всех выявленных случаев диабета 2 типа, пишет SciTechDaily.

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Ученые определили 3 фактора питания, которые повлияли на рост заболеваемости диабетом 2 типа во всем мире: недостаточное потребление цельного зерна, избыток рафинированного риса и пшеницы и чрезмерное потребление обработанного мяса. Такие факторы, как употребление слишком большого количества фруктового сока и недостаточное употребление овощей, орехов или семян, оказали меньшее влияние на новые случаи появления болезни.

Ученые проанализировали данные о случаях появления диабета 2 типа в 184 странах мира за последние 30 лет. И оказалось, что выбор продуктов питания значительно влияет на появление болезни.

Анализ показал, что неправильное питание является причиной большего количества случаев заболевания диабетом 2 типа у мужчин по сравнению с женщинами, у молодых людей по сравнению с пожилыми, а также у городских жителей по сравнению с сельскими жителями.

На региональном уровне в Центральной, Восточной Европе и Центральной Азии, где люди часто употребляют много переработанного мяса и картофеля, зарегистрировано наибольшее количество случаев диабета 2 типа, связанных с питанием. Такие же высокие показатели были отмечены в странах Южной Америки и Карибского бассейна, что связано с высоким потреблением сладких напитков, обработанного мяса и низким потреблением цельного зерна.

Меньше всего питание оказало негативное влияние на появление диабета 2 типа в Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары. Хотя в последнем регионе был зафиксирован самый большой рост заболеваемости диабетом 2 типа.

Авторы исследования указывают на то, что факторы питания будут и дальше негативно влить на здоровье люде и неправильное питание в целом увеличит рост случаев появления болезни. Поэтому ученые считают, что правительствам стран мира нужно уделять большее внимание этому аспекту проблемы для улучшения ситуации. То есть нужно популяризировать более здоровое питание, считают ученые.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.