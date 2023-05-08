70% випадків появи діабету 2 типу пов'язані з вибором продуктів харчування: що з'ясували вчені

Нове дослідження виявило зв'язок між неправильним харчуванням та мільйонами випадків появи діабету 2 типу у всьому світі.

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Згідно з дослідженням, проведеним вченими з Університету Тафтса, США, неправильне харчування стало важливим фактором розвитку хвороби у понад 14 млн людей у всьому світі. Це 70% всіх виявлених випадків діабету 2 типу, пише SciTechDaily.

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Вчені визначили 3 фактори харчування, які вплинули на зростання захворюваності на діабет 2 типу в усьому світі: недостатнє споживання цільного зерна, надлишок рафінованого рису та пшениці та надмірне споживання обробленого м'яса. Такі фактори, як вживання занадто великої кількості фруктового соку та недостатнє вживання овочів, горіхів чи насіння, мали менший вплив на нові випадки появи хвороби.

Вчені проаналізували дані про випадки появи діабету 2 типу у 184 країнах світу за останні 30 років. І виявилось, що вибір продуктів харчування значно впливає на появу хвороби.

Аналіз показав, що неправильне харчування є причиною більшої кількості випадків захворювання на діабет 2 типу у чоловіків у порівнянні з жінками, у молодих людей у порівнянні з літніми людьми, а також у міських жителів у порівнянні з сільськими жителями.

На регіональному рівні у Центральній, Східній Європі та Центральній Азії, де люди часто вживають багато переробленого м'яса та картоплі, зареєстровано найбільшу кількість випадків діабету 2 типу, пов'язаних із харчуванням. Такі ж високі показники були відзначені у країнах Південної Америки та Карибського басейну, що пов'язано з високим споживанням солодких напоїв, обробленого м'яса та низьким споживанням цільного зерна.

Найменше харчування мало негативний вплив на появу діабету 2 типу в Південній Азії та країнах Африки на південь від Сахари. Хоча в останньому регіоні було зафіксовано найбільше зростання захворюваності на діабет 2 типу.

Автори дослідження вказують на те, що фактори харчування і далі негативно влитимуть на здоров'я людей і неправильне харчування в цілому збільшить зростання випадків появи хвороби. Тому вчені вважають, що урядам країн світу потрібно приділяти більшу увагу цьому аспекту проблеми для покращення ситуації. Тобто потрібно популяризувати здоровіше харчування, вважають вчені.

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Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.