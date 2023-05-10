Гигантская картофелина. Ученые создали первую 3D-карту известной галактики M87 (фото)

В центре этой эллиптической галактики находится знаменитая сверхмассивная черная дыра, которую несколько лет назад впервые напрямую смогли сфотографировать астрономы.

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Впервые ученым удалось создать трехмерную карту огромной эллиптической галактики M87 и благодаря этому стало понятно, что она по форме напоминает гигантскую картофелину, пишет Space.

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С помощью данных космического телескопа Хаббл и Обсерватория Кека на Гавайских островах ученые создали первую 3D-карту одной из самых больших известных галактик – М87. Она находится на расстоянии в 55 млн световых лет от нас и в ее центре находится ставшая уже знаменитой сверхмассивная черная дыра M87*. Эта черная дыра стала первой в истории, которую смогли сфотографировать напрямую.

Благодаря новым данным ученые выяснили, что одна из ближайших к нам огромных эллиптических галактик не имеет симметричной формы. Вместо этого галактика M87 имеет трехосную форму, чем очень напоминает обычный картофель.

Уже 100 лет астрономы классифицируют галактики по их форме. Но форму эллиптических галактик определить очень сложно. Но ученым из Калифорнийского университета в Беркли, США, наконец-то удалось это сделать.

Ученые создали первую 3D-карту известной галактики M87 Фото: space.com

Ученые создали 3D-карту галактики M87 изучив движение звезд вокруг ее центральной сверхмассивной черной дыры. Эти данные также помогли более точно выяснить массу черной дыры M87*. Если предыдущие исследования показывали, что ее масса в 6,5 млрд раз больше массы Солнца, то новые расчеты показали, что масса черной дыры в 5,4 млрд раз больше массы Солнца.

Ранее Фокус уже писал о том, что астрономы смогли значительно улучшить снимок черной дыры M87*, что предоставило им новые важные данные.

По словам ученых, масса галактики М87 примерно в 10 раз больше массы Млечного Пути, то есть нашей галактики. Астрономы считают, что эта галактика выросла до своих гигантских размеров благодаря поглощению соседних галактик меньшего размера. В результате таких слияний произошло объединение нескольких центральных черных дыр, поэтому сформировался такой гигантский черный монстр как M87*.

Фокус уже писал о том, что изучение экзопланеты, похожей на Юпитер, помогло выяснить, что она нарушает все известные орбитальные правила. Этот газовый гигант вращается вокруг своей звезды очень необычным образом.

Также Фокус писал о том, что наблюдение за молодой звездой помогло ученым увидеть, как могла сформироваться наша Солнечная система миллиарды лет назад.

Как уже писал Фокус, космический телескоп Хаббл сделал снимок слияния двух галактик. Но свет их очень активных ядер, как это обычно бывает в таких случаях, не затмевает собой свет остальной части галактики. И для этого есть причина.