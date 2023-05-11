Домашние любимцы в зоне риска: штаммы COVID-19 у кошек развивались по той же схеме, что и у людей

Поскольку COVID-19 продолжает распространяться, исследователи призывают владельцев домашних животных принять стратегию "единого здоровья" и контролировать своих кошек на наличие признаков инфицирования штаммами вируса.

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Домашние любимцы — это не просто животные, а члены семьи. Однако, как и люди, они также могут находиться в опасности перед болезнями и вирусами. Согласно новому исследованию, домашние коты подхватили те же штаммы COVID-19, что и их хозяева, на протяжении всей пандемии, как пишет Phys.org

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Исследование, где ученые впервые обнаружили передачу COVID-19 от человека к коту в апреле 2021 года, выявило ретроспективную связь между наблюдавшимся у кошек господствующим вариантом SARS-CoV-2 и временем появления этого варианта у людей.

Ученые также обнаружили, что модели иммунитета к разным штаммам у кошек отражают пандемию среди людей, что указывает на многочисленные нынешние случаи передачи вируса от человека коту. Однако неизвестно, определенные виды SARS-CoV-2 с большей или меньшей вероятностью передаются от человека к коту, или у инфицированных кошек большая или меньшая вероятность развития клинических признаков.

Грейс Тайсон (Grace Tyson), аспирантка CVR и ведущая автор исследования, сказала: "Наши результаты свидетельствуют о том, что передача SARS-CoV-2 от человека к коту продолжается. Поэтому важно, чтобы мы продолжали отслеживать случаи заражения SARS-CoV-2 среди домашних кошек, которые находятся в тесном контакте со своими владельцами, инфицированными COVID-19, поскольку важно видеть изменения в передаче новых вариантов вируса как среди кошек, так и среди людей".

Исследователи добавляют, что низкая серопревалентность среди кошек, о которой сообщалось в начале пандемии, будет расти с появлением новых, более трансмиссивных штаммов. Они продолжают мониторить котов на предмет выявления признаков инфицирования активными вариантами.

Ученые рекомендуют не забирать доступ на улицу котам, которые регулярно гуляли на улице, даже если их хозяева болеют COVID-19. Это уменьшает риск инфицирования кошек от их владельцев.

Поскольку передача SARS-CoV-2 от человека коту происходит относительно часто в домах, где есть инфицированные COVID-19, результаты этого исследования демонстрируют важность мониторинга коронавирусной инфекции среди домашних кошек, находящихся в тесном контакте со своими инфицированными владельцами, и внедрение стратегии "единого здоровья".

Исследователи изучили образцы остаточной крови 2309 кошек, поступивших в лабораторию Ветеринарной диагностической службы (VDS) Университета Глазго в период с апреля 2020 года по февраль 2022 года.

Образцы представляли группу, которая широко представляет популяцию домашних кошек в Великобритании, включая образцы из Великобритании.

С начала пандемии Всемирная организация здравоохранения животных сообщила, что на 10 марта 2023 года 31 вид животных заразился на SARS-CoV-2.

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