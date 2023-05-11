Домашні улюбленці в зоні ризику: штами COVID-19 у котів розвивалися за тією ж схемою, що і в людей

Оскільки COVID-19 продовжує поширюватися, дослідники закликають власників домашніх тварин прийняти стратегію "єдиного здоров'я" і контролювати своїх котів на наявність ознак інфікування нині штамами вірусу.

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Домашні улюбленці — це не просто тваринки, а члени сім'ї. Однак як і люди, вони також можуть перебувати в небезпеці перед хворобами та вірусами. Згідно з новим дослідженням, домашні коти підхопили ті ж штами COVID-19, що і їхні господарі, протягом усієї пандемії, як пише Phys.org

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Дослідження, де вчені вперше виявили передачу COVID-19 від людини до кота у квітні 2021 року, виявило ретроспективний зв'язок між панівним варіантом SARS-CoV-2, який спостерігався у котів, і часом появи цього варіанту в людей.

Науковці також виявили, що моделі імунітету до різних штамів у котів відображають пандемію серед людей, що вказує на численні теперішні випадки передачі вірусу від людини до кота. Однак невідомо, чи певні види SARS-CoV-2 з більшою або меншою ймовірністю передаються від людини до кота, або чи у інфікованих котів більша, чи менша ймовірність розвитку клінічних ознак.

Грейс Тайсон (Grace Tyson), аспірантка CVR і провідна авторка дослідження, сказала: "Наші результати свідчать про те, що передача SARS-CoV-2 від людини до кота триває. Тому важливо, щоб ми продовжували відстежувати випадки зараження SARS-CoV-2 серед домашніх котів, які перебувають у тісному контакті зі своїми власниками, інфікованими COVID-19, оскільки важливо бачити зміни в передаванні нових варіантів вірусу як серед котів, так і серед людей".

Дослідники додають, що низька серопревалентність серед котів, про яку повідомлялося на початку пандемії, зростатиме з появою нових, більше трансмісивних штамів. Вони продовжують моніторити котів на предмет виявлення ознак інфікування нині активними варіантами.

Наразі науковці рекомендують не забирати доступ на вулицю котам, які регулярно гуляли надворі, навіть якщо їхні господарі хворіють на COVID-19. Це зменшує ризик інфікування котів від їхніх власників.

Оскільки передача SARS-CoV-2 від людини до кота відбувається відносно часто в домах, де є інфіковані COVID-19, результати цього дослідження демонструють важливість моніторингу коронавірусної інфекції серед домашніх котів, які перебувають у тісному контакті зі своїми інфікованими власниками, та впровадження стратегії "єдиного здоров'я".

Дослідники вивчили зразки залишкової крові 2 309 котів, які надійшли до лабораторії Ветеринарної діагностичної служби (VDS) Університету Глазго в період з квітня 2020 року по лютий 2022 року.

Зразки представляли групу, яка широко репрезентує популяцію домашніх котів у Великобританії, включаючи зразки з Великобританії.

З початку пандемії Всесвітня організація охорони здоров'я тварин повідомила, що станом на 10 березня 2023 року 31 вид тварин заразився на SARS-CoV-2.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.