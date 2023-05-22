Вред или польза: новое исследование проливает свет на влияние нитратной еды

Новое исследование раскрыло воздействие нитрата на здоровье людей, и далеко не всегда оно связано с негативными последствиями.

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Когда мы пробираемся по запутанному лабиринту питания, нитрат – это тот единственный перекресток, который до сих пор оставляет даже экспертов в недоумении и сомнениях. Было время, когда нитрат считался темной фигурой, скрывающейся в наших блюдах, а первые исследования намекали на его зловещую роль в создании условий для развития рака, пишет Phys.org.

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Однако наше понимание изменилось, благодаря новому исследованию. У диетического нитрата есть и другая, более светлая сторона, открывающая его способность укреплять здоровье сердечно-сосудистой системы и предотвращать такие зловещие заболевания, как сердечные болезни, слабоумие и диабет. Как может один и тот же питательный игрок носить такие разные маски? Ответ, похоже, скрыт в тайне, которую стремится разгадать Научно-исследовательский институт питания и инноваций в области здравоохранения Университета Эдит Коуэн.

Происхождение нитратов имеет решающее значение, считает доктор Кэтрин Бондонно, которая возглавила обширный обзор исследований нитратов. "В нашем рационе нитраты поступают от трех основных доноров: мяса, воды и овощей", – объясняет она.

В 1970-х годах два новаторских исследования показали, что нитрат представляет опасность для здоровья, продемонстрировав его способность превращаться в N-нитрозамины, вызывающие рак у лабораторных животных. Однако, отмечает доктор Бондонно, эта угроза не была подтверждена исследованиями на людях. Напротив, клинические данные и обсервационные исследования показали, что нитрат, содержащийся в овощах, может быть действительно полезен для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Мы изучаем все нюансы этого вопроса, ищем новые пути для решения этой загадки 50-летней давности", – подчеркивает она.

Несмотря на растущее число доказательств того, что действие нитрата зависит от его источника, наши диетические рекомендации, принятые в 1970-х годах, не предусматривают такого различия. Хотя ранние исследования связывали нитрат с раком у лабораторных животных, доктор Бондонно утверждает, что нитрат не является монолитным веществом, которое следует клеймить позором.

Нитрат из овощей, в отличие от его аналогов из мяса и воды, вооружен защитной свитой из витамина С и полифенолов, которые потенциально могут блокировать образование вредных N-нитрозаминов. Для пересмотра рекомендаций, настаивает доктор Бондонно, нам необходимо провести дополнительные исследования, чтобы снять страх населения перед раком, вызванным нитратами, который может препятствовать потреблению богатых нитратами овощей.

"Существует настоятельная необходимость убедиться в том, что более высокое потребление овощей, богатых нитратами, не увеличивает риск развития рака", – подчеркивает она. Она указывает на широко распространенное использование высокодозированных нитратных добавок в спорте и добавление растительных нитратных экстрактов в мясные продукты с "чистой этикеткой".

Итак, что же остается нам в нашем ежедневном выборе пищи? Доктор Бондонно признает оправданную путаницу, учитывая разделившиеся мнения экспертов о нитратах.

"Действительно, вы можете задаться вопросом: "Если салат исключен из меню, что мне остается?", – отмечает она.

Несмотря на продолжающиеся дебаты, современные данные подталкивают нас к тому, чтобы получать свою норму нитратов из овощей. "Подумайте о темно-зеленых листовых овощах и свекле. Всего чашка сырых или полчашки вареных овощей в день, похоже, будет полезной для здоровья сердечно-сосудистой системы", – рекомендует она.

"Мы знаем, что переработанное мясо – это "нет-нет", но является ли нитрат настоящим виновником или просто козлом отпущения, мы не можем сказать наверняка", – добавляет она. Подчеркивая необходимость дальнейшего изучения нитратов в рационе питания, она заключает: "Впервые головоломка "нитрат – рак" была собрана воедино 50 лет назад. Пришло время копнуть глубже, чтобы отделить факты от вымысла".

Ранее Фокус писал про нитриты в питьевой воде. Исследователи опубликовали работу о распространенных опасных добавках и их связи со смертельным заболеванием.