Шкода чи користь: нове дослідження проливає світло на вплив нітратної їжі

Нове дослідження розкрило вплив нітрату на здоров'я людей, і далеко не завжди він пов'язаний з негативними наслідками.

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Коли ми пробираємося заплутаним лабіринтом харчування, нітрат — це те єдине перехрестя, яке досі залишає навіть експертів збентеженими та сумнівами. Був час, коли нітрат вважався темною фігурою, що ховається в наших стравах, а перші дослідження натякали на його зловісну роль у створенні умов для розвитку раку, пише Phys.org.

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Однак наше розуміння змінилося, завдяки новому дослідженню. У дієтичного нітрату є й інший, світліший бік, що відкриває його здатність зміцнювати здоров'я серцево-судинної системи та запобігати таким зловісним захворюванням, як серцеві хвороби, недоумство і діабет. Як може один і той самий живильний гравець носити такі різні маски? Відповідь, схоже, прихована в таємниці, яку прагне розгадати Науково-дослідний інститут харчування та інновацій у галузі охорони здоров'я Університету Едіт Коуен.

Походження нітратів має вирішальне значення, вважає доктор Кетрін Бондонно, яка очолила великий огляд досліджень нітратів. "У нашому раціоні нітрати надходять від трьох основних донорів: м'яса, води та овочів", — пояснює вона.

У 1970-х роках два новаторських дослідження показали, що нітрат становить небезпеку для здоров'я, продемонструвавши його здатність перетворюватися на N-нітрозаміни, що викликають рак у лабораторних тварин. Однак, зазначає доктор Бондонно, ця загроза не була підтверджена дослідженнями на людях. Навпаки, клінічні дані та обсерваційні дослідження засвідчили, що нітрат, який міститься в овочах, може бути справді корисним для боротьби із серцево-судинними захворюваннями.

"Ми вивчаємо всі нюанси цього питання, шукаємо нові шляхи для розв'язання цієї загадки 50-річної давності", — підкреслює вона.

Незважаючи на дедалі більше доказів того, що дія нітрату залежить від його джерела, наші дієтичні рекомендації, ухвалені в 1970-х роках, не передбачають такої відмінності. Хоча ранні дослідження пов'язували нітрат із раком у лабораторних тварин, доктор Бондонно стверджує, що нітрат не є монолітною речовиною, яку слід таврувати ганьбою.

Нітрат з овочів, на відміну від його аналогів з м'яса і води, озброєний захисною свитою з вітаміну С і поліфенолів, які потенційно можуть блокувати утворення шкідливих N-нітрозамінів. Для перегляду рекомендацій, наполягає доктор Бондонно, нам необхідно провести додаткові дослідження, щоб зняти страх населення перед раком, викликаним нітратами, який може перешкоджати споживанню багатих на нітрати овочів.

"Існує нагальна потреба переконатися в тому, що більш високе споживання овочів, багатих нітратами, не збільшує ризик розвитку раку", — підкреслює вона. Вона вказує на широко розповсюджене використання високодозованих нітратних добавок у спорті та додавання рослинних нітратних екстрактів у м'ясні продукти з "чистою етикеткою".

Отже, що ж залишається нам у нашому щоденному виборі їжі? Доктор Бондонно визнає виправдану плутанину з огляду на думки експертів про нітрати, що розділилися.

"Дійсно, ви можете поставити запитання: "Якщо салат виключено з меню, що мені залишається?", — зазначає вона.

Незважаючи на дебати, що тривають, сучасні дані підштовхують нас до того, щоб отримувати свою норму нітратів з овочів. "Подумайте про темно-зелені листові овочі та буряки. Всього чашка сирих або півчашки варених овочів на день, схоже, буде корисною для здоров'я серцево-судинної системи", — рекомендує вона.

"Ми знаємо, що перероблене м'ясо — це "ні-ні", але чи є нітрат справжнім винуватцем або просто цапом-відбувайлом, ми не можемо сказати напевно", — додає вона. Підкреслюючи необхідність подальшого вивчення нітратів у раціоні харчування, вона підсумовує: "Уперше головоломка "нітрат — рак" була зібрана воєдино 50 років тому. Настав час копнути глибше, щоб відокремити факти від вигадки".

Раніше Фокус писав про нітрити у питній воді. Дослідники опублікували роботу про поширені небезпечні добавки та їх зв'язок із смертельним захворюванням.