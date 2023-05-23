Спрятались под мхом. В Швеции обнаружили десятки наскальных рисунков бронзового века (фото)

Ученые открыли тайны квилльских петроглифов и пролили свет на художественное самовыражение и культуру мореходства Скандинавии из-за сложных резных изображений кораблей, лошадей и людей.

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Группа исследователей, проводившая исследования в окрестностях Танума, расположенного в провинции Бохуслен на западном побережье Швеции, была удивлена, когда наткнулась на коллекцию из примерно 40 петроглифов, отчеканенных на гладкой поверхности скалистого склона холма. На этом конкретном участке скалы, длиной примерно 15 метров, высечено несколько чрезвычайно больших фигур, в частности, корабль длиной почти в два метра и стилизованную человеческую фигуру высотой примерно один метр, пишет Ancient Origins.

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Расположенный в отдаленном приходе Квилл, этот склон холма, который теперь известен как петроглифы Квилла, демонстрировал поразительный ассортимент изображений. Примечательно, что эти находки находились недалеко от замечательных петроглифов Танума, которые занимают 51 гектар скалистого плато и включают в себя более 600 отдельных панелей, украшенных в общей сложности тысячами изображений.

Названые "Плавающими петроглифами Древней Швеции", эти древние произведения искусства оставались скрытыми до недавнего времени, поскольку склон холма, на котором они находились, был полностью покрыт толстым слоем мха.

Этот естественный камуфляж делал петроглифы невидимыми, не оставляя ни малейшего намека на то, что скалистый склон с относительно крутым уклоном мог послужить холстом для художника древности.

Этот естественный камуфляж делал петроглифы невидимыми, не оставляя ни малейшего намека на то, что скалистый склон с относительно крутым уклоном мог послужить холстом для художника древности Фото: Foundation for Documentation of Bohuslän's Rock Carvings

Однако во время исследования земли, прилегающей к склону, группа археологов из Фонда документации наскальных рисунков Бохуслана заметила слабые белые следы, проглядывающие сквозь слой мха в одном месте. Раскопав дальше, они обнаружили изображение длинного корабля, искусно высеченного на поверхности скалы. Хотя внешний слой породы имел серый оттенок, нижний слой был белого цвета, что придавало кораблю особый вид.

Постепенно удаляя все больше мха, исследователи обнаружили целую череду дополнительных резных изображений, расположенных линейно. В целом, они выявили около 40 отдельных рисунков, расположенных в последовательности, напоминающей повествование. Среди петроглифов было 13 кораблей, девять лошадей, семь людей и четыре колесницы, что свидетельствует об исследовании и путешествиях резчиков.

Размышляя об этом неожиданном открытии, археолог Андреас Торелд признал, что петроглифы Квилла находятся в уникальном месте: "Мотивы неуникальны, но расположение на почти вертикальном выступе необычно".

Важно отметить, что ряд петроглифов находится на высоте нескольких метров над уровнем земли, что делает маловероятным, чтобы художник вырезал их стоя. Торелд считает, что наиболее правдоподобный сценарий заключается в том, что резчики выполняли свою работу с палубы лодки в период, когда уровень моря был выше и местность была погружена под воду.

Когда же это могло произойти?

По мнению Торелда и его коллег из Фонда документации наскальных рисунков Бохуслана, художники-петроглифисты, маневрировавшие на лодках, плавающих в древних морях, находились бы в оптимальном положении для вырезания изображений в седьмом или восьмом веках до нашей эры. Эта оценка позволяет ученым сделать вывод, что наскальные рисунки датируются примерно 2 700 лет назад.

Примечательно, что петроглифы Танума были созданы на разных этапах примерно между 1 700 и 500 годами до нашей эры, что позволяет предположить возможность того, что за оба набора известных произведений искусства отвечали одни и те же художники.

Около 700 года до н. э. скала Квилла должна была располагаться на краю острова, служа заметным ориентиром, видимым со значительного расстояния проходящим кораблям. Это может объяснить преобладание изображений лодок в петроглифах, поскольку эти суда должны были облегчать передвижение между островом и побережьем Швеции, существовавшим почти три тысячелетия назад.

Скандинавский регион может похвастаться самой большой концентрацией произведений искусства бронзового века на всем европейском континенте. На сегодня выявлено более 30 000 памятников, на которых изображены характерные резьба и рисунки фигур людей и животных, абстрактные фигуры, а также изображения кораблей, колесниц и других значимых изобретений.

В период, когда были созданы петроглифы Квилла, скандинавские художники были исключительно трудолюбивы и продуктивны. Эти люди с богатым воображением оставались активными на протяжении всей второй половины первого тысячелетия до нашей эры, после чего традиция постепенно сошла на нет.

"Что касается ранней бронзового века, к которому относится этот памятник, то его стиль был ближе всего к барокко. Все было преувеличено и раздуто, хотя, возможно, не так реалистично", — объясняет Андреас Торелд.

Тайны квилльских петроглифов

Эта недавняя находка свидетельствует о том, что еще множество скандинавских петроглифов ждут своего часа. Скрытые среди мха, почвы или лесов, эти загадочные произведения искусства могут быть спрятаны во множестве мест, жаждущих раскрыть свои секреты.

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