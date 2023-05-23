Сховалися під мохом. У Швеції виявили десятки наскельних малюнків бронзового віку (фото)

Науковці відкрили таємниці квілльських петрогліфів та пролили світло на мистецьке самовираження і культуру мореплавства Скандинавії через складні різьблені зображення кораблів, коней і людей.

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Група дослідників, що проводила дослідження в околицях Танума, розташованого в провінції Бохуслен на західному узбережжі Швеції, була здивована, коли натрапила на колекцію з приблизно 40 петрогліфів, викарбуваних на гладкій поверхні скелястого схилу пагорба. На цій конкретній ділянці скелі, довжиною приблизно 15 метрів, викарбувано кілька надзвичайно великих фігур, зокрема, корабель завдовжки майже два метри і стилізовану людську фігуру заввишки приблизно один метр, пише Ancient Origins.

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Розташований у віддаленій парафії Квілль, цей схил пагорба, тепер визнаний петрогліфами Квілль, демонстрував дивовижне розмаїття зображень. Прикметно, що ці знахідки були неподалік від визначних петрогліфів Танум, які охоплюють 51 га скелястого плато і складаються з понад 600 окремих панелей, прикрашених тисячами зображень загалом.

Ці стародавні витвори мистецтва, що отримали назву "Плавучі петрогліфи Стародавньої Швеції", донедавна залишалися прихованими, оскільки схил пагорба, на якому вони розміщені, повністю покривав товстий шар моху.

Цей природний камуфляж робив петрогліфи невидимими, не залишаючи жодного натяку на те, що скелястий схил пагорба з відносно крутим нахилом міг слугувати полотном для художника давнини.

Цей природний камуфляж робив петрогліфи невидимими, не залишаючи жодного натяку на те, що скелястий схил пагорба з відносно крутим нахилом міг слугувати полотном для художника давнини Фото: Foundation for Documentation of Bohuslän's Rock Carvings

Однак під час обстеження землі, прилеглої до схилу пагорба, команда археологів з Фонду документування наскельних малюнків Бохуслана помітила в одному місці слабкі білі сліди, що проглядали крізь шар моху. Розкопавши далі, вони виявили зображення довгого корабля, майстерно вирізьблене на поверхні скелі. Хоча зовнішній шар мав вивітрений сірий відтінок, нижній шар був крейдяно-білого кольору, що надавало кораблю його виразного вигляду.

Поступово видаляючи все більше моху, дослідники виявили низку додаткових різьблених зображень, розташованих лінійно. Загалом вони ідентифікували приблизно 40 окремих малюнків, які, схоже, вирівняні у послідовності, що вказує на розповідь. Серед петрогліфів було 13 кораблів, дев'ять коней, сім людей і чотири колісниці, що вказує на зображення досліджень і подорожей різьбярів.

Розмірковуючи над цим несподіваним відкриттям, археолог Андреас Торельд визнав особливе розташування петрогліфів у Квіллі: "Мотиви не є унікальними, але розташування на майже вертикальному відслоненні незвичайне".

Важливо, що низка петрогліфів знаходиться на висоті кількох метрів над рівнем землі, звідси малоймовірно, що художник міг вирізати їх стоячи. Торельд стверджує, що найімовірнішим сценарієм є те, що різьбярі виконували свою роботу з палуби човна, в часи, коли рівень моря був вищим і ця територія знаходилася під водою.

Отже, коли це могло статися?

На думку Торелда та його колег з Фонду документації наскальних малюнків Бохуслана, художники-петрогліфи, які маневрували на човнах, що плавали в давніх морях, були б в оптимальному положенні, щоб вирізати зображення протягом сьомого або восьмого століть до нашої ери. Ця оцінка дозволяє вченим зробити висновок, що різьблення датуються приблизно 2 700 роками.

Примітно, що петрогліфи Танума створені на різних етапах між приблизно 1 700 і 500 роками до н. е., що дозволяє припустити можливість того, що одні й ті ж самі художники відповідальні за обидва набори визнаних творів мистецтва.

Близько 700 р. до н. е. скеля Квілль була розташована на краю острова, слугуючи помітним орієнтиром, видимим зі значної відстані для кораблів, що пропливали повз. Це може пояснити переважання зображень човнів у петрогліфах, оскільки ці судна полегшували подорожі між островом і шведським узбережжям, яке існувало майже три тисячоліття тому.

Скандинавський регіон може похвалитися найбільшою концентрацією мистецтва бронзової доби на всьому європейському континенті. На сьогодні виявлено понад 30 000 пам'яток, які демонструють виразні різьблення та малюнки фігур людей і тварин, абстрактні фігури, а також зображення кораблів, колісниць та інших значущих винаходів.

У період створення квілльських петрогліфів скандинавські митці були надзвичайно працьовитими та продуктивними. Ці творчі особистості залишалися активними протягом всієї другої половини першого тисячоліття до нашої ери, після чого традиція поступово згасла.

"Що стосується ранньої бронзової доби, до якої належить і ця, то стиль був найближчим до бароко. Все було перебільшено і роздуто, хоча, можливо, не настільки реалістично", — пояснив Андреас Торельд.

Таємниці квілльських петрогліфів

Це нещодавнє відкриття свідчить про те, що є ще багато скандинавських петрогліфів, які чекають на відкриття. Приховані серед моху, ґрунту чи лісу, ці загадкові витвори мистецтва можуть бути заховані в безлічі місць, прагнучи розкрити свої таємниці.

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