Поможет низкая гравитация. На орбите Земли запускают исследование рака

Калифорнийский университет Сан-Диего проводит первые испытания двух различных методов лечения рака в космической среде.

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Новый проект предусматривает запуск новой партии экспериментов со стволовыми клетками на Международную космическую станцию (МКС), а также наблюдение за тем, как космос влияет на жизнеспособность стволовых клеток у астронавтов, пишет Science Alert.

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Профессор Катриона Джеймисон из Медицинской школы Калифорнийского Университета (КУ) в Сан-Диего и Института стволовых клеток Сэнфорда подчеркивает, что уникальные задачи космоса могут дать возможность ускоренного понимания развития рака. Проводя эти эксперименты в зоне низкой гравитации на орбите Земли, команда может помочь сформировать инновационные стратегии борьбы со стволовыми клетками рака.

Команда Института стволовых клеток Сэнфорда использует уникальные условия микрогравитации, которые могут ускорить старение, вызвать воспаление и нарушить иммунную функцию стволовых клеток человека. Эти исследования направлены не только на сохранение здоровья астронавтов; они также способны открыть бесценные возможности для лечения рака дома, на Земле.

Это смелое предприятие является вторым полетом на МКС в рамках программы Axiom Space Private Astronaut Mission. Первая миссия, Axiom Mission 1 (Ax-1), была направлена на создание моделей прогнозирования иммунной дисфункции и предраковых стволовых клеток. В ходе миссии было сделано поразительное открытие: оказалось, что раковые стволовые клетки легче омолаживаются на низкой околоземной орбите, демонстрируя устойчивость к традиционным методам лечения.

В ходе последующей миссии Axiom Mission 2 (Ax-2) исследователи отправили миниатюрные версии лейкемии, колоректального рака и рака молочной железы на низкую гравитацию земной орбиты. Их цель — выяснить, как раковые опухоли развивают устойчивость к стандартным методам лечения. Они будут вводить два ингибитора ADAR1 – федратиниб и ребециниб, чтобы изучить, могут ли они остановить рост раковых клеток и повлиять на течение болезни. Известно, что чрезмерное производство ADAR1 помогает раковым клеткам обходить естественные защитные механизмы организма.

Кроме того, ученые планируют провести долгосрочное исследование здоровья астронавтов на борту МКС, изучая стволовые клетки на разных этапах – до, во время и после космического полета. Образцы крови будут исследованы для контроля работы ферментов, редактирующих ДНК и РНК, которые связаны с иммунной дисфункцией и предраковыми сдвигами. Это может дать ценные сведения для разработки профилактических мер.

Эти новаторские эксперименты, проводимые под эгидой Центра орбитальных исследований стволовых клеток в космосе при поддержке НАСА, будут продолжаться 10 дней. Собранные данные затем будут отправлены в Калифорнийский университет в Сан-Диего для детального анализа.

По словам Джеймисон, благодаря растущей поддержке со стороны НАСА, спонсоров-филантропов и их партнеров в коммерческой космической индустрии, они стоят на пороге новой эры. Эпохи, когда космос служит границей для замечательных и значимых достижений в области науки о здоровье.

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