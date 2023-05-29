Грозовое облако на подхвате. Ученые нашли способ получать электричество из влаги в воздухе

Новое устройство, созданное почти из любого материала и размещенное почти в любом месте, может использовать влажный воздух для создания электроэнергии.

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Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте, США, представили свое новое исследование. В нем сказано, что они смогли найти способ получать электричество из влаги в воздухе. Для этого нужно использовать специальное устройство, созданное почти из любого материала, для того чтобы уловить электричество, пишет Jerusalem Post.

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По словам Джун Яо, автора нового исследования, их искусственное устройство работает так же, как и происходят некоторые процессы в обычном облаке. Речь идет об образовании молнии в грозовом облаке.По сути такое облако состоит из огромного количества капель воды, но каждая капля несет в себе заряд и при выполнении определенных условий может возникнуть разряд молнии.

По словам ученых, они создали искусственное небольшое облако, с помощью которого можно непрерывно получать электричество из влажного воздуха. Принцип работы этого искусственного облака основан на явлении, которое ученые назвали "общим эффектом генерации воздуха". Впервые авторы исследования обнаружили такой эффект еще 3 года назад. Тогда ученые выяснили, что электричество можно получать из воздуха, если использовать особый материал. Этот материал был создан из белковых нанопроволок, которые были выращены из бактерий Geobacter sulfurereducens.

Ученые смогли найти способ получать электричество из влаги в воздухе Фото: The Jerusalem Post

В результате нового исследования, ученые выяснили, что такое устройство можно создать почти из любого материала, главное, чтобы в нем были отверстия размером не меньше, чем 100 нанометров. Это меньше, чем 1/1000 толщины волоса человека.

Новое устройство состоит из тонкого слоя материала с наноотверстиями. Они позволяют молекулам воды проходить через верхнюю часть материала в нижнюю. Размер отверстий достаточен для того, чтобы в молекулах воды произошел дисбаланс заряда, и они бы бомбардировали верхнюю часть слоя материала большим количеством воды, несущей заряд. В результате получается такое же явление, которое можно увидеть в грозовых облаках, где вода в верхней части облака несет другой заряд, чем в нижней.

По словам Яо, в воздухе всегда находится влага, поэтому такие искусственные облака могут работать постоянно, независимо от погоды и места их расположения. Ученые считают, что можно создать такое устройство больших размеров, результате чего можно будет получить примерно 1 киловатт электроэнергии.

По словам ученых, можно сделать так, чтобы получать электричество в любом месте, где бы ни находился человек на Земле. Но пока что выводы ученых находятся на стадии рассмотрения экспертной группой.

Ранее Фокус писал о том, что ученые запечатлели уникальные кадры обратного движения молнии.

Также Фокус писал о том, что в результате удара молнии был создан абсолютно новый минерал.