Как не умереть от модных семян чиа: врачи предупреждают об опасности

Эксперты рассказывают о том, как не стоит употреблять популярные семена, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

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В последние несколько лет семена чиа стали крайне популярны, их добавляют в смузи, йогурты и другие лакомства. В большинстве рецептов советуют замачивать семена чиа перед употреблением, но не во всех, что может быть по-настоящему опасным для здоровья, пишет IFl Science.

Ярким примером стал случай, который произошел с 39-летним мужчиной, который попал в отделение неотложной помощи с сильной болью в верхней части живота. Пациент также не мог ничего проглотить, включая даже собственную слюну.

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Как позже выяснили медики, мужчина аз 12 часов до того, как попасть в больницу, съел столовую ложку сухих семян чиа и запил их стаканом воды.

Семена чиа – это очень мелкие крупицы клетчатки и белка, которые обладают некоторыми полезными свойствами для организма. Из-за содержания омега-3, которое может способствовать снижению веса, а также улучшению работы сердечно-сосудистой системы.

Одним из уникальных свойств этих семян является желейная оболочка, которая появляется после соединения семян с водой. Известно, что семена чиа поглощают воду в 27 раз больше собственного веса. Именно эта особенность помогает худеющим людям утолить голод и почувствовать себя сытыми.

Но у мужчины в реанимации обнаружили огромную гелевую закупорку. Сухие семена, проглоченные пациентом, расширились внутри пищевода и заблокировали его.

"Это была гелевая масса из семян, которая не была ни жидкой, ни твердой. Мы пытались протолкнуть гелевую массу в желудок, но так и не смогли", — говорит ведущий автор исследования Ребекка Роул.

После безуспешных попыток удалить образовавшуюся массу, врачи с помощью неонатального гастроскопа начали понемногу выводить в желудок семена.

Врачи настоятельно рекомендуют не есть семена чиа в сухом виде, вместо этого лучше дать им полностью размокнуть в жидкости перед употреблением.

Напомним, недавно в TikTok появился опасный метод лечения запора при помощи семян чиа. Диетологи считают, что такой "внутренний душ" может вызвать проблемы с желудком и кишечником.