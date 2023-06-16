Пища для разума: ученые выявили пользу орехов для улучшения когнитивных способностей

Регулярное употребление орехов может стать секретным оружием для укрепления здоровья мозга, говорится в новом испанском исследовании.

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Исследование, анализирующее пользу употребления орехов, проводилось в Испании в течение двух лет и изучало пожилых людей с повышенным риском снижения когнитивных способностей. Основной причиной проведения исследования было стремление изучить несколько неизведанную территорию влияния диеты на здоровье мозга, пишет News Medical.

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Наша диета, то, что мы потребляем ежедневно, является ключевым фактором, который мы можем контролировать и регулировать для улучшения нашего здоровья и минимизации рисков различных заболеваний. Его можно назвать стратегическим игроком на шахматной доске нашего здоровья.

Орехи, как арахис, так и те, что растут на деревьях, полны важнейших питательных веществ и известны своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Эти питательные "союзники" также обладают нейропротекторным действием, что означает, что они могут помочь защитить клетки вашего мозга от повреждений. Тем не менее, существует недостаток надежных эпидемиологических данных, связывающих потребление орехов и когнитивные способности, поэтому данное исследование является значительным шагом в этом направлении.

Многочисленные исследования, в которых анализируются данные в один момент времени, свидетельствуют о положительной связи между умственными способностями и употреблением орехов, однако долгосрочные исследования и эксперименты показали противоречивые результаты. Таким образом, окончательное влияние употребления орехов на когнитивные способности остается неразрешенной загадкой.

В ходе недавнего эксперимента исследователи изучили, как употребление орехов повлияло на изменение когнитивных показателей в течение двух лет среди пожилых испанцев, подверженных риску снижения умственных способностей. Участники эксперимента были в возрасте от 55 до 75 лет, с избыточным весом или ожирением, с симптомами метаболического синдрома — группы заболеваний, повышающих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета второго типа.

Участники регистрировали свои пищевые привычки за последний год с помощью анкеты о частоте приема пищи. Употребление орехов было разделено на четыре категории: от менее одного раза в неделю до семи и более раз в неделю. Обученные специалисты оценивали их когнитивные способности в начале исследования и через два года.

Чтобы измерить изменения в когнитивных способностях, команда сравнила результаты восьми различных когнитивных тестов, проведенных в двух временных точках. Эти тесты были частью личных интервью, и оценка каждого участника была скорректирована на основе среднего значения и разброса исходных оценок.

Основной целью было отследить изменения в суммарных баллах за двухлетний период. Команда также собрала данные об образе жизни участников, потреблении пищи, истории болезни и физических измерениях в самом начале. Симптомы депрессии оценивались с помощью стандартного инструмента психологической оценки, опросника депрессии Бека. Потенциальная связь между потреблением орехов и изменениями в когнитивных функциях в течение двух лет была изучена с помощью современных статистических методов.

В исследовании приняли участие 6 630 человек со средним возрастом 65 лет. Женщины составляли чуть меньше половины этой группы. Исследование показало, что люди, потреблявшие больше всего орехов, были более образованными, лучше придерживались средиземноморской диеты и были более физически активными, чем те, кто потреблял меньше всего орехов.

Интересно, что те, кто ел больше всего орехов, также реже курили, страдали депрессией и имели более низкие показатели окружности талии и индекса массы тела. Была обнаружена положительная связь между потреблением орехов и когнитивными показателями в течение двух лет. Фактически, употребление одной порции орехов в день было связано с улучшением общих когнитивных функций и показателей в конкретном тесте, оценивающем когнитивные способности с помощью рисования часов.

Участники, которые ели от трех до шести порций орехов в неделю, продемонстрировали лучшие когнитивные показатели через два года, чем те, кто ел менее одной порции в неделю. Однако этот эффект не наблюдался у тех, кто употреблял орехи чаще других. Кроме того, не было обнаружено значимых взаимосвязей между потреблением орехов и уровнем образования, полом, статусом курения, наличием гипертонии, высокого уровня холестерина или диабета 2 типа.

В заключение следует отметить, что это недавнее исследование предполагает, что употребление большего количества орехов может привести к более позитивным изменениям в когнитивных функциях с течением времени, и что может существовать эффект дозировки. Однако для подтверждения этих результатов и понимания механизмов, лежащих в основе этих ассоциаций, необходимы дополнительные исследования. В конечном итоге это может проложить путь для диетических рекомендаций, направленных на задержку или предотвращение деменции и когнитивных нарушений у пожилых, страдающих избыточным весом или ожирением взрослых с метаболическим синдромом.

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