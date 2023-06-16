Їжа для розуму: вчені виявили користь горіхів для поліпшення когнітивних здібностей

Регулярне вживання горіхів може стати секретною зброєю для зміцнення здоров'я мозку, йдеться в новому іспанському дослідженні.

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Дослідження, що аналізує користь вживання горіхів, проводилося в Іспанії впродовж двох років і вивчало літніх людей із підвищеним ризиком зниження когнітивних здібностей. Основною причиною проведення дослідження було прагнення вивчити дещо незвідану територію впливу дієти на здоров'я мозку, пише News Medical.

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Наша дієта, те, що ми споживаємо щодня, є ключовим фактором, який ми можемо контролювати та регулювати для поліпшення нашого здоров'я та мінімізації ризиків різних захворювань. Його можна назвати стратегічним гравцем на шахівниці нашого здоров'я.

Горіхи, як арахіс, так і ті, що ростуть на деревах, сповнені найважливіших поживних речовин і відомі своїми антиоксидантними та протизапальними властивостями. Ці поживні "союзники" також мають нейропротекторну дію, що означає, що вони можуть допомогти захистити клітини вашого мозку від пошкоджень. Проте існує брак надійних епідеміологічних даних, що пов'язують споживання горіхів і когнітивні здібності, тому дане дослідження є значним кроком у цьому напрямку.

Численні дослідження, в яких аналізуються дані в один момент часу, свідчать про позитивний зв'язок між розумовими здібностями та вживанням горіхів, проте довгострокові дослідження та експерименти показали суперечливі результати. Таким чином, остаточний вплив вживання горіхів на когнітивні здібності залишається невирішеною загадкою.

У ході недавнього експерименту дослідники вивчили, як вживання горіхів вплинуло на зміну когнітивних показників протягом двох років серед літніх іспанців, схильних до ризику зниження розумових здібностей. Учасники експерименту були у віці від 55 до 75 років, із надмірною вагою чи ожирінням, із симптомами метаболічного синдрому – групи захворювань, що підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, інсульту та діабету другого типу.

Учасники реєстрували свої харчові звички за останній рік за допомогою анкети про частоту прийому їжі. Вживання горіхів було розділено на чотири категорії: від менш ніж одного разу на тиждень до семи і більше разів на тиждень. Навчені фахівці оцінювали їхні когнітивні здібності на початку дослідження і через два роки.

Щоб виміряти зміни в когнітивних здібностях, команда порівняла результати восьми різних когнітивних тестів, проведених у двох часових точках. Ці тести були частиною особистих інтерв'ю, і оцінка кожного учасника була скоригована на основі середнього значення і розкиду вихідних оцінок.

Основною метою було відстежити зміни в сумарних балах за дворічний період. Команда також зібрала дані про спосіб життя учасників, споживання їжі, історію хвороби та фізичні виміри на самому початку. Симптоми депресії оцінювали за допомогою стандартного інструменту психологічної оцінки, опитувальника депресії Бека. Потенційний зв'язок між споживанням горіхів і змінами в когнітивних функціях протягом двох років було вивчено за допомогою сучасних статистичних методів.

У дослідженні взяли участь 6 630 осіб із середнім віком 65 років. Жінки становили трохи менше половини цієї групи. Дослідження показало, що люди, які споживали найбільше горіхів, були більш освіченими, краще дотримувалися середземноморської дієти і були більш фізично активними, ніж ті, хто споживав найменше горіхів.

Цікаво, що ті, хто їв найбільше горіхів, також рідше курили, страждали на депресію та мали нижчі показники окружності талії та індексу маси тіла. Було виявлено позитивний зв'язок між споживанням горіхів і когнітивними показниками протягом двох років. Фактично, вживання однієї порції горіхів на день було пов'язане з поліпшенням загальних когнітивних функцій і показників у конкретному тесті, що оцінює когнітивні здібності за допомогою малювання годинника.

Учасники, які їли від трьох до шести порцій горіхів на тиждень, продемонстрували кращі когнітивні показники через два роки, ніж ті, хто їв менше однієї порції на тиждень. Однак цей ефект не спостерігався у тих, хто вживав горіхи частіше за інших. Крім того, не було виявлено значущих взаємозв'язків між споживанням горіхів і рівнем освіти, статтю, статусом паління, наявністю гіпертонії, високого рівня холестерину або діабету 2 типу.

На закінчення слід зазначити, що це нещодавнє дослідження припускає, що вживання більшої кількості горіхів може призвести до більш позитивних змін у когнітивних функціях із плином часу, і що може існувати ефект дозування. Однак для підтвердження цих результатів і розуміння механізмів, що лежать в основі цих асоціацій, необхідні додаткові дослідження. Зрештою це може прокласти шлях для дієтичних рекомендацій, спрямованих на затримку або запобігання деменції та когнітивних порушень у літніх, які страждають на надлишкову вагу або ожиріння дорослих із метаболічним синдромом.

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