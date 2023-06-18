Ночной приговор: полуночники больше подвержены риску ранней смерти, заявили ученые

Ночные совы наслаждаются безмятежностью поздних часов, но новое исследование раскрывает обратную сторону медали — эти любители лунного света, как правило, умирают раньше, и виной тому их пороки.

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Согласно результатам всестороннего исследования, проводившегося на протяжении 37 лет, люди, поздно встающие с постели, проигрывают в гонке за долголетием. Исследование показало, что ночные совы, тоесть те, кто предпочитает полуночную тишину суетливому утру — имеют больше шансов рано встретить свою смерть. Но смертельно опасны не бдения под луной, а нездоровые привычки, которые они предпочитают — курение и алкоголь, пишет ScienceAlert.

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Исследовательская группа под руководством Кристера Хублина из Финского института гигиены труда провела тщательный анализ данных 22 976 взрослых близнецов в Финляндии. Почти половина этих участников (42,9 процента) были определены как "вечерние типы". Эта классификация представляет собой то, что ученые называют "хронотипом" — врожденной склонностью человека к активности или сну в определенные часы.

Предыдущие исследования показали, что ночные совы несут более высокий риск смертности. Однако новое исследование показало, что повышенный уровень смертности среди ночных сов связан не непосредственно с их хронотипом, а с вредными привычками, которым они склонны потакать.

Хублин поясняет: "Наши результаты свидетельствуют о том, что хронотип практически не влияет на смертность. Повышенный риск смертности, связанный с "вечерним" хронотипом, в основном объясняется большим потреблением табака и алкоголя по сравнению с "утренними" хронотипами".

В 1981 году исследователи составили каталог хронотипов своих испытуемых, а в 2018 году изучили уровень смертности по общенациональным регистрам. Они скрупулезно учитывали такие факторы, как образование, индекс массы тела, привычки сна, а также курение и употребление алкоголя каждым человеком.

В 2018 году они обнаружили, что 8 728 участников ушли из жизни. Риск смерти от любой причины был на 9 процентов выше в "вечерней" группе по сравнению с их "утренними" коллегами. Интересно, что у ночных сов, которые воздерживались от курения и чрезмерного употребления алкоголя, риск смерти не увеличивался. Выяснилось, что виновниками дополнительной смертности были табак и алкоголь, приводящий к заболеваниям, связанным с алкоголем, и алкогольным отравлениям.

Быть вечерним человеком не означает автоматически плохое качество сна, эти два фактора часто сосуществуют. Нарушенный сон может вызвать вихрь психических и физических осложнений и связан с зависимостью от никотина или алкоголя.

Хублин и его коллеги отметили: "Существует взаимная связь между системой вознаграждения и циркадной системой, и уровень употребления алкоголя и психоактивных веществ коррелирует с предпочтением не спать по ночам".

Финское исследование не выявило увеличения риска смертности, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в отличие от более раннего исследования, проведенного в Великобритании. В британском исследовании участвовало сравнительно более здоровое взрослое население, в то время как финское исследование было более репрезентативным для здоровья населения в целом.

Несомненно, более подробные исследования с участием различных демографических групп в разных странах продолжат прояснять эту интригующую взаимосвязь между образом жизни, режимом сна и смертностью. Но вывод, который можно сделать из этого исследования, заключается в том, что мы должны внимательно изучить свой образ жизни, который, скорее всего, связан с привычками сна.

По словам исследовательской группы, "учитывая ассоциации хронотипа с факторами образа жизни, которые, как известно, повышают риск преждевременной заболеваемости и смертности, независимый вклад хронотипа в смертность имеет значение при предоставлении рекомендаций для общественного здравоохранения, связанных со сном и хронотипом".

Ранее Фокус писал об опасностях нерегулярного сна. Согласно недавнему опубликованному исследованию, люди с нерегулярной продолжительностью сна более склонны к развитию атеросклероза, который представляет собой образование бляшек на стенках артерий.

Также Фокус писал о том, чем опасен дневной сон. Новое исследование полагает, что вздремнуть в течение дня может быть не только не полезно, но и крайне опасно для нашего здоровья.