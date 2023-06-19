Астрономы нашли способ избежать влияния спутников на наблюдения телескопа Хаббл

Чем больше в космос запускают спутников, в том числе и Starlink от SpaceX, тем больше их движение оставляет "отпечатков" на фотографиях космоса.

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Обязательным условием для наблюдения за космосом с помощью наземных телескопов является чистое небо. Это же касается и наблюдений с помощью космических телескопов, которые находятся недалеко от Земли, например, телескопа Хаббл. Но сейчас в космос запущено огромное количество спутников, лидером в этом плане являются спутники Илона Маска Starlink. Когда эти спутники летают вокруг Земли, то они отражают солнечный свет и таким образом на фотографиях космоса появляются полосы. Но ученые нашли способ решить эту проблему, пишет Inverse.

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Следы от движений спутников в космосе появляются на многих фотографиях наземных и космических телескопов. Таким образом ученым все сложнее проводить наблюдение за Вселенной.По словам Дэйва Старка из Института исследований космоса с помощью космического телескопа, США, он и его коллеги разработали новое программное обеспечение, которое может определять и удалять спутниковые следы на снимках телескопа Хаббл.

Туманность Ориона. На снимке видны следы от спутников Фото: Inverse

Новое программное обеспечение основано на методе анализа изображений под названием Преобразование Радона и этот математический "трюк", похож на преобразование Фурье. Оба способа можно использовать для восстановления изображений. Ученые считают, что пока они смогли решить проблему со спутниковыми следами на снимках телескопа Хаббл.

По словам Старка, телескоп Хаббл делает изображения одной и той же цели из набора нескольких экспозиций и обычно спутниковые следы видны не на всех кадрах. Поэтому с помощью нового инструмента можно восстановить изначальный вид космоса.

Две галактики под названием NGC 4676. Здесь также виден след от спутника Фото: Inverse

Ученые считают, что подобное программное обеспечение можно внедрить для обработки снимков, которые делают и наземные телескопы. Особенно астрономы страдают от следов, оставленных спутниками Starlink, но по словам Старка, для улучшения изображений также требуются данные телеметрии этих спутников.

Сейчас создатели спутниковых созвездий пытаются решить проблему с отражающим светом своих продуктов, который оставляет характерные следы в небе. Ученые считают, что теоретически это снизит их негативное влияние на наблюдения за космосом.

Группа галактик NGC 5353/4. Это снимок наземного телескопа из Обсерватории Лоуэлла, США. Изображение полностью искажено спутниковыми следами Фото: Inverse

В то же время астрономы, которые ждут ввода в эксплуатацию новой мощной наземной Обсерватории имени Веры Рубин (расположена в Чили), опасаются, что не менее 30% наблюдений этого телескопа будут искажены спутниковыми следами. А этот телескоп очень важен для науки, ведь сможет выполнять огромный объем работ: от наблюдений за самыми далекими и тусклыми галактиками до выявления опасных для Земли астероидов. Если он не сможет получать нормальные данные, то это будет большая проблема, говорят ученые.

Фокус уже раньше писал о том, что огромное количество изображений космоса, которые делает телескоп Хаббл "загрязнены" следами от спутников SpaceX и других компаний.

Что касается новых астрономических открытий, то появилась новая теория, которая предполагает, что Европа, спутник Юпитера, может иметь совсем другую внутреннюю структуру, чем считалось раньше, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что с помощью телескопа Хаббл, астрономы обнаружили так называемый неуловимый тип черных дыр. Речь идет о черных дырах с промежуточной массой.