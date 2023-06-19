Астрономи знайшли спосіб уникнути впливу супутників на спостереження телескопа Габбл

Чим більше в космос запускають супутників, зокрема Starlink від SpaceX, тим більше їх рух залишає "відбитків" на фотографіях космосу.

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Обов'язковою умовою спостереження за космосом за допомогою наземних телескопів є чисте небо. Це ж стосується і спостережень за допомогою космічних телескопів, які знаходяться неподалік Землі, наприклад, телескопа Габбл. Але зараз у космос запущено величезну кількість супутників, лідером у цьому плані є супутники Ілона Маска Starlink. Коли ці супутники літають навколо Землі, вони відбивають сонячне світло і в такий спосіб на фото космосу з'являються смуги. Але вчені знайшли спосіб вирішити цю проблему, пише Inverse.

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Сліди від рухів супутників у космосі з'являються на багатьох фото наземних та космічних телескопів. Так ученим все складніше проводити спостереження за Всесвітом. За словами Дейва Старка з Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа, США, він та його колеги розробили нове програмне забезпечення, яке може визначати та видаляти супутникові сліди на знімках телескопа Габбл.

Туманність Оріона. На знімку видно сліди від супутників Фото: Inverse

Нове програмне забезпечення засноване на методі аналізу зображень під назвою Перетворення Радона і цей математичний "трюк", схожий на перетворення Фур'є. Обидва способи можна використовувати для відновлення зображень. Вчені вважають, що поки що вони змогли вирішити проблему із супутниковими слідами на знімках телескопа Габбл.

За словами Старка, телескоп Габбл робить зображення однієї і тієї ж цілі з набору кількох експозицій і зазвичай супутникові сліди не видно на всіх кадрах. Тому за допомогою нового інструмента можна відновити початковий вигляд космосу.

Дві галактики під назвою NGC 4676. Тут також видно слід від супутника Фото: Inverse

Вчені вважають, що подібне програмне забезпечення можна запровадити для обробки знімків, що їх роблять і наземні телескопи. Особливо астрономи страждають від слідів, залишених супутниками Starlink, але, за словами Старка, для покращення зображень також потрібні дані телеметрії цих супутників.

Зараз творці супутникових сузір'їв намагаються вирішити проблему з відбиваючим світлом своїх продуктів, що залишає характерні сліди в небі. Вчені вважають, що теоретично це знизить їхній негативний вплив на спостереження за космосом.

Група галактик NGC 5353/4. Це знімок наземного телескопа з Обсерваторії Лоуелла, США. Зображення повністю спотворене супутниковими слідами Фото: Inverse

У той же час астрономи, які чекають на введення в експлуатацію нової потужної наземної Обсерваторії імені Віри Рубін (розташована в Чилі), побоюються, що не менше 30% спостережень цього телескопа будуть спотворені супутниковими слідами. А цей телескоп дуже важливий для науки, адже зможе виконувати величезний обсяг робіт: від спостережень за найдальшими та тьмяними галактиками до виявлення небезпечних для Землі астероїдів. Якщо він не зможе отримувати нормальних даних, то це буде велика проблема, кажуть вчені.

Фокус вже раніше писав про те, що безліч зображень космосу, які робить телескоп Габбл "забруднені" слідами від супутників SpaceX та інших компаній.

Що стосується нових астрономічних відкриттів, то з'явилася нова теорія, яка припускає, що Європа, супутник Юпітера, може мати зовсім іншу внутрішню структуру, ніж вважалося раніше, як писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що за допомогою телескопа Габбл, астрономи виявили так званий невловимий тип чорних дір. Йдеться про чорні діри з проміжною масою.