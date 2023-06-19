Незваные летние гости: как избежать образования камней в почках из-за жары, объяснил эксперт

Палящее лето может увеличить образование камней в почках, эксперт предоставил руководство по минимизации риска.

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Теплая летняя безмятежность таит в себе серьезную опасность для здоровья — повышенный риск образования камней в почках. Врачи рассказали, как обезопасить себя от этого недуга в знойный период. Меган Боллнер, ассистент врача в отделении урологии в Далласе, предлагает несколько ключевых стратегий для борьбы с этими внутренними недугами и потенциальными мучениями, которые они могут вызвать, пишет HealthDay.

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"Камни в почках обладают удивительной способностью к повторным визитам. Если у вас уже был один камень, то вероятность повторного нежелательного визита в течение десяти лет достигает 50%, — предупреждает Боллнер, — Однако многие факторы риска повторного появления камней в почках могут быть устранены вами — корректировка ваших пищевых привычек может изменить ситуацию".

Камни в почках преимущественно возникают, когда моча становится слишком концентрированной. В таком состоянии кристаллы могут образовывать препятствия в мочевых путях, создавая настоящую пробку, когда моча пытается пройти путь от почек к мочевому пузырю.

Эти камни в почках не отличаются от жемчуга в устрице, хотя, конечно, менее желанны. Начинаясь маленькими, почти как песчинка, они могут вырасти и заполнить всю полость почки. По мере их увеличения, их отхождение становится все более затруднительным, что, по данным Национального почечного фонда, ежегодно заставляет более полумиллиона американцев обращаться в отделения неотложной помощи.

По статистике, примерно 1 из 10 человек в течение жизни сталкивается с этим внутренним камнеобразованием, причем мужчины подвержены этому несколько чаще. Общими причинами являются генетическая предрасположенность, основное заболевание почек, ожирение, диабет, диетические привычки, хроническое обезвоживание и воспалительные заболевания кишечника.

Для некоторых симптомы заболевания безошибочны: сильная боль в пояснице (часто с одной стороны), тошнота, рвота, лихорадка, озноб и моча с примесью крови. У других же оно может протекать совершенно бессимптомно.

Как же уклониться от этой болезненной напасти? Боллнер советует следующее:

Следите за тем, чтобы организм был хорошо увлажнен. Выпивайте не менее 8 стаканов воды в день, а еще лучше — до 12, если у вас уже были камни в почках. Когда на улице жара и вы потеете, пейте больше. Думайте о своем теле как о растении, которое нуждается в регулярном поливе, особенно в жару.

Добавьте в воду лимон или лайм. Цитраты, содержащиеся в этих фруктах, связывают кальций и тем самым помогают предотвратить образование камней — освежающий взгляд на природную медицину.

Ограничьте потребление натрия. Диета с высоким содержанием натрия превращает вашу мочу в богатый кальцием суп, создавая условия для образования камней. Федеральные рекомендации рекомендуют не превышать 2 300 миллиграммов в день, что примерно равно одной чайной ложке. Кроме того, сокращение потребления соли имеет дополнительные преимущества для почек, например, помогает снизить кровяное давление.

Включите в свой рацион продукты, богатые кальцием. Несмотря на то, что кальций играет ключевую роль в образовании камней в почках, он по-прежнему необходим нашему организму. Он взаимодействует с оксалатами в нашем кишечнике, направляя их в кал, а не позволяя им пробраться в мочу. Стремитесь получать от 1 000 до 1 200 миллиграммов кальция в день из таких источников, как молочные продукты, соя, бобы, обогащенный тофу и листовые зеленые овощи.

Употребляйте фрукты и овощи, так как они способствуют повышению цитрата в моче и препятствуют образованию камней в почках.

Ограничьте животные белки. Они могут повышать риск развития камней. Это касается не только красного мяса, но и птицы, свинины, рыбы и даже яиц. Употребляйте не более 8 унций мяса в день.

Не забывайте об оксалатах, содержащихся в таких полезных продуктах, как шпинат, свекла, орехи, зародыши пшеницы, ревень и соя. Оксалаты не являются вредными по своей сути, но в избытке они могут увеличить риск образования камней в почках.

Разнообразная диета или сочетание продуктов с высоким содержанием оксалатов с порцией молочных продуктов может потенциально помочь снизить этот риск.

Помните, что профилактика всегда лучше лечения — особенно если лечение связано с выходом камней из почек. Не забывайте о гидратации и правильном питании, и вы сможете наслаждаться летом, не опасаясь этих непрошеных гостей.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.