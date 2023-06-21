Найдены самые древние каменные инструменты: чем пользовались древние люди 9 тыс. лет назад

У побережья Западной Австралии была сделана важная подводная археологическая находка: дайверы исследовали периферию затопленной ямы вблизи города Каррата и обнаружили древние инструменты, искусно изготовленные людьми более 9 000 лет назад.

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Этот недавно обнаруженный археологический памятник находится в проливе Летучей Пены — участке океана, расположенном между двумя островами, известными под названием Муруджуга. Исследование этого участка было начато после того, как местный житель предположил, что это место может быть плодотворным местом для рыбалки, благодаря подъему пресной воды из впадины на морском дне, пишет Brisbane Times.

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Геоморфолог профессор Мик О'Лири использовал лазерную визуализацию LiDAR и гидролокатор, чтобы найти впадину, которая лежит на глубине 15 метров под поверхностью океана. В далеком прошлом именно это место служило источником в сухой долине, развивая человеческую активность у своих берегов.

Ведущий археолог, профессор Джонатан Бенджамин из Университета Флиндерса рассказал, как открытие профессора О'Лири подтолкнуло к решению отправить водолазов в воду. Хотя первоначальный поиск в 2019 году принес каменный нож, одного артефакта было недостаточно, чтобы подтвердить существование археологического памятника.

Их датировка оказалась сложной задачей, поскольку традиционные радиоуглеродные методы неэффективны для неорганических материалов Фото: Flinders University

После трехлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19, исследователи вернулись в пролив, с дополнительным вызовом координации со съемочной группой и узким трехдневным окном, продиктованным ежемесячным приливом.

Профессор Бенджамин объяснил, что обнаружение каменных орудий среди зарослей является сложной задачей: "Вы должны просмотреть все эти вещи и сказать, да, если я все это очищу, это режущая кромка, это чешуя, это лезвие, это топор, это скребок? Может ли это быть обработанный объект, сделанный человеком? Мы задавали этот вопрос каждому каменному объекту, который находили".

Было собрано пять артефактов. Их датировка оказалась сложной задачей, поскольку традиционные радиоуглеродные методы неэффективны для неорганических материалов.

Однако Бенджамин утверждал, что каменным орудиям должно быть не менее 9 000 лет Фото: NITV/NETWORK 10

Однако Бенджамин утверждал, что каменным орудиям должно быть не менее 9 000 лет, поскольку именно тогда эта территория была затоплена в результате повышения уровня моря, вызванного таянием ледников.

Исследователь выразил уверенность в вероятности будущих открытий, заявив: "Я думаю, что в ближайшие 100 лет мы найдем гораздо больше таких вещей. Мы буквально только начинаем".

Бенджамин выразил обеспокоенность относительно неадекватности Закона о подводном культурном наследии от 2018 года в защите таких подводных археологических объектов. В то время как кораблекрушения, которым более 75 лет, получают автоматическую защиту, такие объекты, как этот пролив, требуют одобрения министерства для сохранения.

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