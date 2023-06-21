Знайдено найдревніші кам"яні інструменти: чим користувалися древні люди 9 тис. років тому

Біля узбережжя Західної Австралії зроблено важливу підводну археологічну знахідку: дайвери дослідили периферію затопленої ями поблизу міста Каррата та виявили древні інструменти, майстерно виготовлені людьми понад 9 000 років тому.

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Ця нещодавно виявлена археологічна пам'ятка лежить у протоці Летючої Піни — ділянці океану, розташованій між двома островами, відомими під назвою Муруджуга. Дослідження цієї ділянки розпочали після того, як місцевий житель припустив, що тут може бути плідне місце для риболовлі, завдяки підйому прісної води із западини на морському дні, пише Brisbane Times.

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Геоморфолог професор Мік О'Лірі використав лазерну візуалізацію LiDAR та гідролокатор, щоб знайти западину, яка лежить на глибині 15 метрів під поверхнею океану. В далекому минулому саме це місце слугувало джерелом у сухій долині, привертаючи людську активність до своїх берегів.

Провідний археолог, професор Джонатан Бенджамін з Університету Фліндерса, розповів, як відкриття професора О'Лірі підштовхнуло до рішення відправити водолазів у воду. Хоча початковий пошук у 2019 році приніс кам'яний ніж, одного артефакту було недостатньо, щоб підтвердити існування археологічної пам'ятки.

Їхнє датування виявилося складним завданням, оскільки традиційні радіовуглецеві методи неефективні для неорганічних матеріалів Фото: Flinders University

Після трирічної перерви, спричиненої пандемією COVID-19, дослідники повернулися до протоки, з додатковим викликом координації зі знімальною групою та вузьким триденним вікном, продиктованим щомісячним припливом.

Професор Бенджамін пояснив, що виявлення кам'яних знарядь серед заростей є складним завданням: "Ви повинні переглянути всі ці речі і сказати, так, якщо я все це очищу, це ріжуча кромка, це луска, це лезо, це сокира, це скребок? Чи може це бути оброблений об'єкт, зроблений людиною? Ми ставили це питання кожному кам'яному об'єкту, який знаходили".

Виявили п'ять артефактів. Їхнє датування виявилося складним завданням, оскільки традиційні радіовуглецеві методи неефективні для неорганічних матеріалів.

Однак Бенджамін стверджував, що кам'яним знаряддям має бути щонайменше 9 000 років Фото: NITV/NETWORK 10

Однак Бенджамін стверджував, що кам'яним знаряддям має бути щонайменше 9 000 років, оскільки саме тоді ця територія знаходилася під водою внаслідок підвищення рівня моря, спричиненого таненням льодовиків.

Дослідник висловив упевненість у ймовірності майбутніх відкриттів, заявивши: "Я думаю, що в найближчі 100 років ми знайдемо набагато більше таких речей. Ми буквально тільки починаємо".

Бенджамін висловив занепокоєння щодо неадекватності Закону про підводну культурну спадщину від 2018 року у захисті таких підводних археологічних об'єктів. У той час як корабельні аварії, яким понад 75 років, отримують автоматичний захист, такі об'єкти, як ця протока, потребують схвалення міністерства для збереження.

Раніше Фокус писав про неочікуване відкриття перших людей, яке археологи зробили в печері під валлійським замком.

А також ми розповідали про найдавніший в історії слід людини: чия нога залишила відбиток 153 тис. років тому.