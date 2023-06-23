Прощай, операционная. Распространенную травму колена научились лечить без скальпеля

Новый нехирургический метод лечения может изменить будущее восстановления после разрыва передней крестообразной связки, что может позволить сотням тысяч людей вздохнуть с облегчением.

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Исследователи из Университета Мельбурна обнаружили новый метод лечения, который позволяет полностью избежать хирургического вмешательства при разрыве передней крестообразной связки (ПКС), ключевой связки в колене, которая поддерживает его стабильность и гибкость. Для этого они использовали метод, известный как протокол скрещивания (ПС), сочетание использования специально разработанного бандажа и физиотерапии, пишет New Atlas.

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Разрыв передней крестообразной связки — это распространенная травма, с которой сталкиваются многие спортсмены. Как правило, лечение включает в себя хирургическое вмешательство, за которым следуют недели физиотерапии. Однако новое исследование может изменить эту ситуацию.

Данная связка — одна из двух связок, которые пересекаются в середине колена, соединяя бедренную кость с костью голени. ПКС важна для резких движений, таких как остановка, прыжок или изменение направления, поэтому спортсмены подвержены риску ее повреждения. Каждый год только в США около 250 000 человек разрывают ПКС, что приводит к болезненным и рискованным хирургическим операциям.

Исследователи из Университета Мельбурна разработали ПС, помня о том, что ПКС имеет богатое кровоснабжение и способна к самовосстановлению, если зазор между разорванными концами минимален. В группу исследуемых вошли 80 пациентов в возрасте от 10 до 58 лет, которые недавно перенесли разрыв ПКС.

Каждый пациент в течение месяца носил бандаж, который удерживал его травмированное колено под углом 90 градусов. Они носили этот бандаж постоянно — даже во время сна и душа. После этого начального периода его корректировали каждую неделю, чтобы увеличить амплитуду движения колена. Наряду с этим пациенты начали проходить программу физиотерапии, чтобы укрепить мышцы и восстановить спортивные способности.

В результате исследования, уже через три месяца у 90% пациентов наблюдались признаки заживления ПКС. Это заживление предполагало улучшение функции колена, повышение качества жизни и даже вероятностью возвращения в спорт.

Этот новый метод лечения является многообещающим, но необходимо провести дополнительные исследования. Сейчас исследователи планируют провести более длительное наблюдение и более крупные клинические испытания для дальнейшей оценки эффективности этого протокола. Вполне возможно, что мы стоим на пороге нового подхода к лечению травм ПКС — такого, который позволит организму исцелять себя самостоятельно без необходимости хирургического вмешательства.

Что это значит для всех, кому не повезло лично познакомиться с разрывом ПКС? Вместо опасного хирургического вмешательства и недель изнурительных восстановительных терапий простой бандаж и специальная физиотерапия могут стать билетом к быстрому выздоровлению и возвращению к состоянию подвижности до разрыва связки.

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