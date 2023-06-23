Прощавай, операційна. Поширену травму коліна навчилися лікувати без скальпеля

Новий нехірургічний метод лікування може змінити майбутнє відновлення після розриву передньої хрестоподібної зв'язки, що може дати змогу сотням тисяч людей зітхнути з полегшенням.

Related video

Дослідники з Університету Мельбурна виявили новий метод лікування, який дає змогу повністю уникнути хірургічного втручання внаслідок розриву передньої хрестоподібної зв'язки (ПХЗ), ключової зв'язки в коліні, що підтримує його стабільність і гнучкість. Для цього вони використовували метод, відомий як протокол схрещування (ПС), поєднання використання спеціально розробленого бандажа і фізіотерапії, пише New Atlas.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Розрив передньої хрестоподібної зв'язки — це поширена травма, з якою стикаються багато спортсменів. Як правило, лікування передбачає хірургічне втручання, за яким слідують тижні фізіотерапії. Однак нове дослідження може змінити цю ситуацію.

Ця зв'язка — одна з двох зв'язок, які перетинаються в середині коліна, з'єднуючи стегнову кістку з кісткою гомілки. ПХЗ важлива для різких рухів, таких як зупинка, стрибок або зміна напрямку, тому спортсмени схильні до ризику її пошкодження. Щороку тільки в США приблизно 250 000 осіб розривають ПХЗ, що призводить до болючих і ризикованих хірургічних операцій.

Дослідники з Університету Мельбурна розробили ПС, пам'ятаючи про те, що ПХЗ має багате кровопостачання і здатна до самовідновлення, якщо зазор між розірваними кінцями мінімальний. До групи досліджуваних увійшли 80 пацієнтів віком від 10 до 58 років, які нещодавно перенесли розрив ПХЗ.

Кожен пацієнт протягом місяця носив бандаж, який утримував його травмоване коліно під кутом 90 градусів. Вони носили цей бандаж постійно — навіть під час сну та душу. Після цього початкового періоду його коригували щотижня, щоб збільшити амплітуду руху коліна. Поряд із цим пацієнти почали проходити програму фізіотерапії, щоб зміцнити м'язи та відновити спортивні здібності.

У результаті дослідження, вже через три місяці у 90% пацієнтів спостерігалися ознаки загоєння ПХЗ. Це загоєння передбачало поліпшення функції коліна, підвищення якості життя і навіть ймовірність повернення в спорт.

Цей новий метод лікування є багатообіцяючим, але необхідно провести додаткові дослідження. Зараз дослідники планують провести більш тривале спостереження і більші клінічні випробування для подальшої оцінки ефективності цього протоколу. Цілком можливо, що ми стоїмо на порозі нового підходу до лікування травм ПКЗ — такого, який дасть змогу організму зцілювати себе самостійно без необхідності хірургічного втручання.

Що це означає для всіх, кому не пощастило особисто познайомитися з розривом ПХЗ? Замість небезпечного хірургічного втручання і тижнів виснажливих відновлювальних терапій простий бандаж і спеціальна фізіотерапія можуть стати квитком до швидкого одужання і повернення до стану рухливості до розриву зв'язки.

Раніше Фокус писав про тихого вбивцю кісток — некроз. Часто маскуючись під такими псевдонімами, як остеонекроз або інфаркт кістки, некроз руйнує здорові кістки, залишаючи за собою слід з переломів і болю.

Також Фокус писав про причини нестерпного болю внаслідок ударів ліктем. Ви коли-небудь відчували гострий біль і поколювання, що виникають від удару ліктем у певному місці? Насправді ви вдаряєтеся не в кістку, а в нерв.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.