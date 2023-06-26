Реликвии первой известной в истории богини обнаружили в ассирийском городе, разрушенном ИГИЛ

Среди разрушенных остатков некогда величественного ассирийского города, разрушенного ИГИЛ, археологи нашли древние артефакты и древнейшее изображение шумерской богини Иштар.

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Посреди опустошенных остатков древнего города, ставшего жертвой разрушительного разгула ИГИЛ, археологи раскопали множество замечательных древних артефактов. Среди недавно открытых реликвий значительное внимание привлекают находки из 3000-летнего храма, посвященного Иштар, почитаемому месопотамскому божеству, известному как богиня любви и войны. Примечательно, что Иштар известна как богиня благодаря древнейшим найденным письменным свидетельствам, пишет IFLScience.

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Расположенный на территории современного Ирака, примерно в 30 километрах к югу от города Мосул, древний город Нимруд когда-то процветал на берегах реки Тигр. Расцвет примерно между 1350 г. до н. э. и 610 г. до н. э., он превратился в величественную ассирийскую метрополию, которая могла похвастаться удивительными дворцами, изысканными произведениями искусства и вызывающими благоговение храмами.

Трагично, но в июне 2014 года ИГИЛ захватило контроль над Мосулом и распространило свое разрушительное влияние на весь окружающий регион. В рамках своей неустанной кампании по искоренению неисламской культуры ИГИЛ систематически уничтожало археологический памятник Нимруд, используя кувалды, бомбы и тяжелую технику, чтобы полностью снести древние руины.

К счастью, господство террора закончилось, что позволило археологам недавно вернуться в Нимруд. В начале этого года команда археологов из Государственного совета по древностям и наследию Ирака в сотрудничестве с Пенсильванским университетом возобновила свою работу в храме Иштар. Его разрушили во время вторжения армии в Нимруд в 612 году до нашей эры.

Кавалерийский бой (Британский музей) Фото: Википедия

Среди выдающихся открытий археологи сделали революционную находку: фрагменты каменного монумента, украшенного изображением богини Иштар внутри звезды.

"Изюминкой нашего недавнего сезона раскопок стал чрезвычайный фрагмент каменной стелы с изображением богини Иштар в символе звезды. Это первое точное изображение богини как Иштар Шаррат-Нифи, божественного образа, связанного с появлением планеты Венера, которую обычно называют "утренней звездой". Этот замечательный артефакт обнаружили на территории храма, посвященного Иштар", — пояснил доктор Майкл Данти, выдающийся археолог из Пенсильванского университета.

Предыдущие раскопки, проведенные в Нимруде той же командой, уже открыли 2800-летний дворец, который приписывают ассирийскому царю Адад-Нирари III, правившему с 810 по 783 год до нашей эры. Кроме того, обнаружены монументальные каменные плиты с надписями клинописью — древней системой письма, которую широко использовали на Ближнем Востоке в эпоху ранней бронзы.

Находки этого сезона еще больше проливают свет на роскошь древнего Нимруда и правления Адад-Нирари III. В тронном зале раскопали остатки большого каменного бассейна. Это натолкнуло исследователей на мысль, что он мог служить инновационной системой центрального отопления.

Кроме того, команда наткнулась на разбросанные фрагменты слоновой кости и драгоценной скорлупы страусиных яиц — материалы, которые были очень редкими и ценными в эпоху ранней бронзы.

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