Реліквії першої відомої в історії богині виявили в ассирійському місті, зруйнованому ІДІЛ

Серед зруйнованих залишків колись величного ассирійського міста, зруйнованого ІДІЛ, археологи знайшли стародавні артефакти та найдавніше зображення шумерської богині Іштар.

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Посеред спустошених залишків стародавнього міста, яке стало жертвою руйнівного розгулу ІДІЛ, археологи розкопали безліч чудових стародавніх артефактів. Серед нещодавно відкритих реліквій значну увагу привертають знахідки з 3000-річного храму, присвяченого Іштар, шанованому месопотамському божеству, відомому як богиня кохання та війни. Примітно, що Іштар відома як богиня завдяки найдавнішим знайденим письмовим свідченням, пише IFLScience.

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Розташоване на території сучасного Іраку, приблизно за 30 кілометрів на південь від міста Мосул, стародавнє місто Німруд колись процвітало на берегах річки Тигр. Розквітнувши приблизно між 1350 р. до н. е. і 610 р. до н. е., воно перетворилося на величну ассирійську метрополію, яка могла похвалитися дивовижними палацами, вишуканими творами мистецтва і храмами, що викликають благоговіння.

Трагічно, але в червні 2014 року ІДІЛ захопила контроль над Мосулом і поширила свій руйнівний вплив на весь навколишній регіон. У межах своєї невпинної кампанії з викорінення неісламської культури ІДІЛ систематично знищувала археологічну пам'ятку Німруд, використовуючи кувалди, бомби та важку техніку, щоб повністю знести стародавні руїни.

На щастя, панування терору закінчилося, що дозволило археологам нещодавно повернутися до Німруда. На початку цього року команда археологів з Державної ради старожитностей та спадщини Іраку у співпраці з Пенсільванським університетом відновила свою роботу в храмі Іштар. Його зруйнували під час вторгнення армії в Німруд у 612 році до нашої ери.

Кавалерійський бій (Британський музей) Фото: Вікіпедія

Серед визначних відкриттів археологи зробили революційну знахідку: фрагменти кам'яного монумента, прикрашеного зображенням богині Іштар всередині зірки.

"Родзинкою нашого нещодавнього сезону розкопок став надзвичайний фрагмент кам'яної стели із зображенням богині Іштар у символі зірки. Це перше точне зображення богині як Іштар Шаррат-Ніфі, божественного образу, пов'язаного з появою планети Венера, яку зазвичай називають "ранковою зіркою". Цей чудовий артефакт виявили на території храму, присвяченого Іштар", — пояснив доктор Майкл Данті, видатний археолог з Пенсільванського університету.

Попередні розкопки, проведені в Німруді тією ж командою, вже відкрили 2800-річний палац, який приписують ассирійському царю Адад-Нірарі III, що правив з 810 по 783 рік до нашої ери. Крім того, виявлені монументальні кам'яні плити з написами клинописом — стародавньою системою письма, яку широко використовували на Близькому Сході в епоху ранньої бронзи.

Знахідки цього сезону ще більше проливають світло на розкіш стародавнього Німруда та правління Адад-Нірарі ІІІ. У тронному залі розкопали залишки великого кам'яного басейну. Це наштовхнуло дослідників на думку, що він міг слугувати інноваційною системою центрального опалення.

Крім того, команда натрапила на розкидані фрагменти слонової кістки і дорогоцінної шкаралупи страусиних яєць — матеріали, які були дуже рідкісними і цінними в епоху ранньої бронзи.

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