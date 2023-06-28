Спички под запретом. В Швеции построят самый большой в мире деревянный комплекс на 2000 домов (фото)

Едва ли его можно назвать городом, однако он вполне может считаться целым районом со своей инфраструктурой.

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Десятилетиями мир стремится использовать все более экологические материалы, чтобы остановить глобальное потепление и замедлить изменения климата с которыми мы то и дело сталкиваемся уже сейчас. Современное деревянное строительство также продолжает набирать обороты, пишет New Atlas.

Один из самых любопытных и перспективных проектов был обнаружен в Швеции. Авторы проекта называют его крупнейшим в мире проектом деревянного строительства. Предполагается, что комплекс будет включать в себя 2000 домов, а также офисные и торговые строения. Фишкой проекта станет то, что все они будут в основном возведены из дерева.

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Проект носит название Stockholm Wood City, однако едва ли его можно будет считать полноценным городом, скорее районом. Известно, что он будет расположен в столице Швеции и будет сосредоточен на жилых комплексах. Впрочем, здесь также будут расположены торговые площади, рестораны, офисные помещения и общественные места для встреч. Предполагается, что здания будут иметь несколько различных форм и высот, однако все они будут выполнены в общем дизайне, который отражает естественную красоту дерева.

По большей части район будет построен из дерева Фото: Atrium Ljungberg

Авторы проекта отмечают, что для строительства Stockholm Wood City будут использованы лишь экологически чистые строительные материалы. Кроме того район сократит свой углеродный след за счет солнечных панелей на крышах домов, которые будут подключены к батареям и снизят потребление электроэнергии. Также предполагается, что на крышах и террасах зданий будет высажено достаточное количество зелени.

По словам разработчиков, район займет площадь более 250 000 квадратных метров, а потому его смело можно назвать самым крупным строительным проектом в мире, выполненным из дерева. Авторы считают, что Stockholm Wood City станет началом новой эры устойчивой архитектуры и городского развития. В районе также дополнительно разместят около 700 офисных зданий и 2000 жилых комплексов.

Отмечается, что Stockholm Wood City будет расположен в южной части Стокгольма и станет по сути ярким примером экологической городской среды с сочетанием рабочих мест, жилья, ресторанов и магазинов.

В общей сложности здесь расположится около 200 жилых домов Фото: Atrium Ljungberg

Авторы проекта также отмечают, что многие скептически относятся к проекту из-за того, что деревянные строения могут стать опасной западней в случае пожара. Однако разработчики отмечают, что современная инженерная древесина сильно отличается от традиционного деревянного каркаса. Многочисленные исследования показывают, что такие продукты, как кросс-клееная древесина и клееная древесина, превосходно работают при пожаре.

Например, деревянная башня-рекордсмен Mjøstårnet была спроектирована таким образом, что даже в случае выхода из строя всех пожарных спринклеров любой огонь потухнет самостоятельно, без вмешательства человека.

Строительство Stockholm Wood City должно начаться уже к 2025 году, а первые здания планирую т сдать в эксплуатацию в 2027 году.

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