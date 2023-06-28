Сірники під забороною. У Швеції побудують найбільший у світі дерев'яний комплекс на 2000 будинків (фото)

Навряд чи його можна назвати містом, проте він цілком може вважатися цілим районом зі своєю інфраструктурою.

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Десятиліттями світ прагне використовувати все екологічніші матеріали, щоб зупинити глобальне потепління та уповільнити зміни клімату, з якими ми раз у раз стикаємося вже зараз. Сучасне дерев'яне будівництво також продовжує набирати обертів, пише New Atlas.

Один із найцікавіших і найперспективніших проєктів був виявлений у Швеції. Автори проєкту називають його найбільшим у світі проєктом дерев'яного будівництва. Передбачається, що комплекс міститиме 2000 будинків, а також офісні й торгові будівлі. Фішкою проєкту стане те, що всі вони будуть в основному зведені з дерева.

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Проєкт має назву Stockholm Wood City, проте навряд чи його можна буде вважати повноцінним містом, скоріше районом. Відомо, що він буде розташований у столиці Швеції та буде зосереджене на житлових комплексах. Утім, тут також будуть розташовані торгові площі, ресторани, офісні приміщення та громадські місця для зустрічей. Передбачається, що будівлі матимуть кілька різних форм і висоту, проте всі вони будуть виконані в загальному дизайні, який відображає природну красу дерева.

Здебільшого район буде побудований із дерева Фото: Atrium Ljungberg

Автори проєкту зазначають, що для будівництва Stockholm Wood City будуть використані лише екологічно чисті будівельні матеріали. Крім того, район скоротить свій вуглецевий слід шляхом сонячних панелей на дахах будинків, які будуть підключені до батарей і знизять споживання електроенергії. Також передбачається, що на дахах і терасах будівель висадять достатню кількість зелені.

За словами розробників, район займе площу понад 250 000 квадратних метрів, а тому його сміливо можна назвати найбільшим будівельним проєктом у світі, виконаним із дерева. Автори вважають, що Stockholm Wood City стане початком нової ери стійкої архітектури та міського розвитку. У районі також додатково розмістять близько 700 офісних будівель і 2000 житлових комплексів.

Зазначається, що Stockholm Wood City буде розташований у південній частині Стокгольма та стане по суті яскравим прикладом екологічного міського середовища з поєднанням робочих місць, житла, ресторанів і магазинів.

Загалом тут розташується близько 200 житлових будинків Фото: Atrium Ljungberg

Автори проєкту також зазначають, що багато хто скептично ставиться до проєкту через те, що дерев'яні будови можуть стати небезпечною пасткою в разі пожежі. Однак розробники зазначають, що сучасна інженерна деревина сильно відрізняється від традиційного дерев'яного каркаса. Численні дослідження показують, що такі продукти, як крос-клеєна деревина та клеєна деревина, чудово працюють під час пожежі.

Наприклад, дерев'яна вежа-рекордсмен Mjøstårnet була спроєктована так, що навіть у разі виходу з ладу всіх пожежних спринклерів будь-який вогонь згасне самостійно, без втручання людини.

Будівництво Stockholm Wood City має розпочатися вже до 2025 року, а перші будівлі планують здати в експлуатацію 2027 року.

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