Хорошего много не бывает. Большие дозы витамина D укрепляют сердце, говорит исследование

Новое исследование привлекло внимание научного мира к витамину D, предположив, что его повышенные дозы могут защитить от распространенного нарушения сердечного ритма.

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Все мы знаем, что получение хорошей дозы витамина D положительно сказывается на нашем организме во многих аспектах, но новое исследование показывает, что он может иметь удивительные преимущества и для нашего сердца. Исследование, проведенное Университетом Восточной Финляндии, показало, что прием более высокой дозы витамина D, чем рекомендуется в настоящее время, в течение пяти лет может снизить риск развития такого распространенного сердечного заболевания, как сердечная аритмия, у пожилых людей, пишет ScienceDaily.

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Прежде чем углубиться в тему исследования, давайте разберемся, что такое сердечная аритмия, в науке известная как фибрилляция предсердий. Проще говоря, это нарушение сердечного ритма, при котором сердце может биться слишком быстро, слишком медленно или нерегулярно. С возрастом это заболевание встречается все чаще, и оно может привести к более серьезным последствиям, таким как инсульт или сердечная недостаточность.

Какова же связь между витамином D и ритмом сердца? Предыдущие исследования показали, что витамин D может влиять на структуру сердца и его электрическую функцию – ее можно описать как "свечу зажигания" сердечного ритма. Это указывает на то, что витамин D может играть определенную роль в профилактике аритмии.

Новое исследование было направлено на изучение связи между приемом витамина D и частотой сердечно-сосудистых и раковых заболеваний. В исследовании приняли участие 2 495 человек, мужчины старше 60 лет и женщины старше 65 лет. Эти участники были разделены на три группы: одна принимала плацебо, другая — 40 микрограммов витамина D ежедневно, а последняя — 80 микрограммов витамина D ежедневно.

Исследование продолжалось в течение пяти лет. В течение этого времени исследователи следили за образом жизни участников, питанием, факторами риска заболеваний и их возникновением. К концу исследования у 190 участников была диагностирована аритмия. В группах, принимавших добавки витамина D, было меньше случаев заболевания по сравнению с группой плацебо. В частности, у группы, принимавшей 40 микрограммов, риск был на 27% ниже, а у группы, принимавшей 80 микрограммов, — на 32% ниже.

Это первое исследование такого рода, которое предполагает, что добавки витамина D могут помочь снизить риск развития фибрилляции предсердий. Однако эти результаты нуждаются в дальнейшем подтверждении, прежде чем врачи смогут назначать более высокие дозы витамина D для профилактики этого заболевания сердца.

Хотя это действительно многообещающая новость, мы должны помнить, что дозы витамина D, использованные в этом исследовании, выше, чем существующие рекомендации. Всем нам необходим витамин D, но, как и в любом другом деле, важно найти правильный баланс.

Ранее Фокус писал о том, что витамин D также снижает риск самоубийств. Ученые обнаружили, что ветераны боевых действий, которым давали витамин D, были менее склонны к попыткам самоубийства.

Также Фокус писал о том, что дневной сон может способствовать развитию мерцательной аритмии. Новое исследование полагает, что вздремнуть в течение дня может быть не только не полезно, но и крайне опасно для нашего здоровья.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.