Хорошого багато не буває. Великі дози вітаміну D зміцнюють серце, каже дослідження

Нове дослідження привернуло увагу наукового світу до вітаміну D, припустивши, що його підвищені дози можуть захистити від поширеного порушення серцевого ритму.

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Усі ми знаємо, що отримання хорошої дози вітаміну D позитивно позначається на нашому організмі в багатьох аспектах, але нове дослідження показує, що він може мати дивовижні переваги і для нашого серця. Дослідження, проведене Університетом Східної Фінляндії, показало, що вживання вищої дози вітаміну D, ніж рекомендується в даний час, протягом п'яти років може знизити ризик розвитку такого поширеного серцевого захворювання, як серцева аритмія, у літніх людей, пише ScienceDaily.

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Перш ніж заглибитися в тему дослідження, давайте розберемося, що таке серцева аритмія, в науці відома як фібриляція передсердь. Простіше кажучи, це порушення серцевого ритму, за якого серце може битися занадто швидко, занадто повільно або нерегулярно. З віком це захворювання зустрічається дедалі частіше, і воно може призвести до серйозніших наслідків, таких як інсульт або серцева недостатність.

Який же зв'язок між вітаміном D і ритмом серця? Попередні дослідження показали, що вітамін D може впливати на структуру серця та його електричну функцію — її можна описати як "свічку запалювання" серцевого ритму. Це вказує на те, що вітамін D може відігравати певну роль у профілактиці аритмії.

Нове дослідження було спрямоване на вивчення зв'язку між прийомом вітаміну D і частотою серцево-судинних і ракових захворювань. У дослідженні взяли участь 2 495 осіб, чоловіки старше 60 років і жінки старше 65 років. Ці учасники були розділені на три групи: одна приймала плацебо, інша — 40 мікрограмів вітаміну D щодня, а остання — 80 мікрограмів вітаміну D щодня.

Дослідження тривало протягом п'яти років. Протягом цього часу дослідники стежили за способом життя учасників, харчуванням, факторами ризику захворювань та їхнім виникненням. До кінця дослідження у 190 учасників було діагностовано аритмію. У групах, які приймали добавки вітаміну D, було менше випадків захворювання порівняно з групою плацебо. Зокрема, у групи, яка приймала 40 мікрограмів, ризик був на 27% нижчим, а у групи, яка приймала 80 мікрограмів, — на 32% нижчим.

Це перше дослідження такого роду, яке передбачає, що добавки вітаміну D можуть допомогти знизити ризик розвитку фібриляції передсердь. Однак ці результати потребують подальшого підтвердження, перш ніж лікарі зможуть призначати більш високі дози вітаміну D для профілактики цього захворювання серця.

Хоча це справді багатообіцяюча новина, ми маємо пам'ятати, що дози вітаміну D, використані в цьому дослідженні, вищі, ніж наявні рекомендації. Усім нам необхідний вітамін D, але, як і в будь-якій іншій справі, важливо знайти правильний баланс.

Раніше Фокус писав про те, що вітамін D також знижує ризик самогубств. Вчені виявили, що ветерани бойових дій, яким давали вітамін D, були менш схильні до спроб самогубства.

Також Фокус писав про те, що денний сон може сприяти розвитку миготливої аритмії. Нове дослідження вважає, що подрімати протягом дня може бути не тільки не корисно, але і вкрай небезпечно для нашого здоров'я.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.