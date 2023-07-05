Древняя паукообразная креветка. Ученые узнали, на кого охотился доисторический гигантский хищник

Новое исследование визуализировало и пролило свет на истинную природу, хищника, который процветал в период бурной эволюции, но предпочитал определенную пищу.

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В далеком-далеком прошлом, приблизительно 535 миллионов лет назад, мутные глубины воды скрывали в себе удивительных и ужасающих хищников самых разных мастей. Одним из таких представителей была хищная креветка — Anomalocaris canadensis, вооруженная передними большими щупальцами, которые запросто могли захватить добычу в смертельные обьятия монстра. Однако, ученые ставили под сомнения свирепость этого подводного потрошителя и с помощью 3D-реконструкции и сравнения с современными хищниками решили выяснить для кого представляла опасность чудовищная креветка. Об этом увлекательном путешествии в прошлое пишет Popular Science.

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Несмотря на то, что на первый взгляд это грозное существо, недавние научные исследования показали, что оно могло быть не таким страшным, как предполагалось вначале. Вместо того чтобы питаться существами с твердой оболочкой на дне океана, эта "странная креветка из Канады", похоже, предпочитала более мягкую и легкодоступную пищу в открытых водах.

A. canadensis процветали между 541 и 530 миллионами лет назад, в период, известный как Кембрийский. Это время в истории Земли было периодом бурной эволюции, когда появились многие беспозвоночные и даже первые позвоночные, такие как рыбы. Этот период времени часто называют "кембрийским взрывом" из-за бурного развития новой жизни, которое произошло в связи с более низкими температурами и изменениями в земной коре. Обнаружен хищник был на территории современной Канады, из-за чего получил прозвище "странной креветки из Канады".

A. canadensis был первоначально обнаружен в 1892 году, и с тех пор ученые считали его хищником, ответственным за поврежденные экзоскелеты трилобитов, найденных в окаменелостях. Однако Рассел Бикнелл, соавтор исследования и палеонтолог беспозвоночных из Американского музея естественной истории, высказал сомнения по поводу этого предположения, указав, что у трилобитов очень прочный экзоскелет — как у камня, — в то время как A. canadensis был мягким и хлюпким существом.

Несмотря на то, что на первый взгляд это грозное существо, недавние научные исследования показали, что оно могло быть не таким страшным, как предполагалось вначале. Вместо того чтобы питаться существами с твердой оболочкой на дне океана, эта "странная креветка из Канады", похоже, предпочитала более мягкую и легкодоступную пищу в открытых водах.

Крупный план головы сохранившегося полного экземпляра Anomalocaris canadensis Фото: Alison Daley

Чтобы пролить больше света на истинную природу этого древнего хищника, ученые провели детальное исследование. Они создали 3D-реконструкцию A. canadensis, используя хорошо сохранившиеся окаменелости из 508-миллионного канадского сланца Берджесс. Сравнивая вымершее существо с современными скорпионами и пауками-хлыстовиками, они обнаружили, что сегментированные передние придатки A. canadensis были предназначены для захвата добычи, как это делают сравниваемые скорпионы и арахниды.

Далее исследователи применили метод моделирования, известный как анализ конечных элементов, чтобы понять, как этот хищник может выдерживать напряжение и деформацию при захвате добычи. Выводы оказались неожиданными — придатки A. canadensis, скорее всего, были бы повреждены, если бы он попытался схватить такую твердую добычу, как трилобиты.

Команда также использовала вычислительную гидродинамику — метод, позволяющий понять поведение объектов в жидкости, — чтобы увидеть, как это существо плавало в кембрийских морях. В заключении, ученые пришли к выводу, что A. canadensis, вероятно, был скоростным пловцом, который охотился на мягкую добычу в открытых водах с вытянутыми придатками, готовыми к ловле.

Это новое понимание A. canadensis позволяет по-новому взглянуть на динамику кембрийской пищевой сети. "Ранее считалось, что эти животные рассматривали фауну сланцев Берджесса как шведский стол, набрасываясь на все, что им вздумается, но мы видим, что динамика кембрийских пищевых сетей, скорее всего, была гораздо сложнее, чем мы думали раньше", — говорит Бикнелл.

Итак, оказывается, наша древняя "странная креветка из Канады" могла быть не такой свирепой, как мы думали, но она действительно была успешным хищником в своем роде. Эти открытия могут помочь нам лучше понять сложную структуру древних экосистем, способствуя более глубокому пониманию эволюции жизни на Земле.

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