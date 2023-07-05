Стародавня павукоподібна креветка. Учені дізналися, на кого полював доісторичний гігантський хижак

Нове дослідження візуалізувало і пролило світло на справжню природу хижака, який процвітав у період бурхливої еволюції, але надавав перевагу певній їжі.

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У далекому-далекому минулому, приблизно 535 мільйонів років тому, каламутні глибини води приховували в собі дивовижних і страхітливих хижаків найрізноманітніших мастей. Одним із таких представників була хижа креветка — Anomalocaris canadensis, озброєна передніми великими щупальцями, які запросто могли захопити здобич у смертельні обійми монстра. Однак, вчені ставили під сумніви лютість цього підводного різника і за допомогою 3D-реконструкції та порівняння з сучасними хижаками вирішили з'ясувати, для кого становила небезпеку жахлива креветка. Про цю захопливу подорож у минуле пише Popular Science.

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Незважаючи на те, що на перший погляд це грізна істота, недавні наукові дослідження показали, що вона могла бути не такою страшною, як передбачалося спочатку. Замість того щоб харчуватися істотами з твердою оболонкою на дні океану, ця "дивна креветка з Канади", схоже, надавала перевагу м'якшій і більш легкодоступній їжі у відкритих водах.

A. canadensis процвітали між 541 і 530 мільйонами років тому, в період, відомий як Кембрійський. Цей час в історії Землі був періодом бурхливої еволюції, коли з'явилося багато безхребетних і навіть перші хребетні, такі як риби. Цей період часу часто називають "кембрійським вибухом" через бурхливий розвиток нового життя, що стався у зв'язку з більш низькими температурами і змінами в земній корі. Виявлений хижак був на території сучасної Канади, через що отримав прізвисько "дивної креветки з Канади".

A. canadensis був спочатку виявлений у 1892 році, і відтоді вчені вважали його хижаком, відповідальним за пошкоджені екзоскелети трилобітів, знайдених у скам'янілостях. Однак Рассел Бікнелл, співавтор дослідження і палеонтолог безхребетних з Американського музею природної історії, висловив сумніви з приводу цього припущення, зазначивши, що трилобіти мають дуже міцний екзоскелет — як у каменя, — тоді як A. canadensis був м'якою та хлюпаючою істотою.

Незважаючи на те, що на перший погляд це грізна істота, недавні наукові дослідження показали, що вона могла бути не такою страшною, як передбачалося спочатку. Замість того щоб харчуватися істотами з твердою оболонкою на дні океану, ця "дивна креветка з Канади", схоже, надавала перевагу м'якшій і більш легкодоступній їжі у відкритих водах.

Крупний план голови збереженого повного екземпляра Anomalocaris canadensis, що зберігся Фото: Alison Daley

Щоб пролити більше світла на справжню природу цього стародавнього хижака, вчені провели детальне дослідження. Вони створили 3D-реконструкцію A. canadensis, використовуючи добре збережені скам'янілості з 508-мільйонного канадського сланцю Берджесс. Порівнюючи вимерлу істоту з сучасними скорпіонами і павуками-хлистовиками, вони виявили, що сегментовані передні придатки A. canadensis були призначені для захоплення здобичі, як це роблять порівнювані скорпіони і арахніди.

Далі дослідники застосували метод моделювання, відомий як аналіз скінченних елементів, щоб зрозуміти, як цей хижак може витримувати напругу і деформацію під час захоплення здобичі. Висновки виявилися несподіваними — придатки A. canadensis, швидше за все, були б пошкоджені, якби він спробував схопити таку тверду здобич, як трилобіти.

Команда також використовувала обчислювальну гідродинаміку — метод, що дозволяє зрозуміти поведінку об'єктів у рідині, — щоб побачити, як ця істота плавала в кембрійських морях. У висновку, вчені дійшли висновку, що A. canadensis, імовірно, був швидкісним плавцем, який полював на м'яку здобич у відкритих водах з витягнутими придатками, готовими до лову.

Це нове розуміння A. canadensis дає змогу по-новому поглянути на динаміку кембрійської харчової мережі. "Раніше вважалося, що ці тварини розглядали фауну сланців Берджесса як шведський стіл, накидаючись на все, що їм заманеться, але ми бачимо, що динаміка кембрійських харчових мереж, найімовірніше, була набагато складнішою, ніж ми думали раніше", — каже Бікнелл.

Отже, виявляється, наша давня "дивна креветка з Канади" могла бути не такою лютою, як ми думали, але вона дійсно була успішним хижаком у своєму роді. Ці відкриття можуть допомогти нам краще зрозуміти складну структуру стародавніх екосистем, сприяючи глибшому розумінню еволюції життя на Землі.

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