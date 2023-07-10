Сокровища вне времени. Археологи сделали потрясающее открытие в форте рядом с Валом Адриана

Исследователи в течение лет изучали форт Roman Magna, предшествующий созданию Вала Адриана. Им удалось открыть скрытые истории римских дорог "Девичий путь" и Станегейт.

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Название Виндоланда, что переводится как "белое поле" или "белые болота", обозначает римское вспомогательное сооружение, которое служило защитным форпостом вдоль важной магистрали, известной как Станегейт (Stanegate), пишет HeritageDaily.

В течение нескольких веков, между 85 и 370 годами нашей эры, в Виндоланде построили по меньшей мере девять крепостей из дерева или камня. В конце концов эта местность стала одним из самых сложных археологических объектов в Британии, который может похвастаться самобытным культурным наследием, сформированным реалиями пограничного существования.

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Сегодня Виндоланда остается активным археологическим объектом, где продолжаются постоянные исследования. Предыдущие раскопки принесли сокровищницу прекрасно сохранившихся артефактов, среди которых тысячи хорошо сохранившихся деревянных предметов, обуви, текстиля и знаменитые таблички из Виндоланды. Эти таблички, датированные 1 и 2 веками нашей эры, являются древнейшими письменными памятниками, обнаруженными в Британии.

Во время недавних раскопок в Виндоланде нашли набалдашник в виде головы льва, изготовленный из медного сплава. Этот артефакт датирован периодом между 90 и 105 годами нашей эры во время пребывания там 9-й когорты батавов.

9-я когорта батавов, происходившая из региона, близкого к устью Рейна, вблизи современного голландского города Неймеген, была разнородным военным подразделением, насчитывавшим около 1 000 воинов, владевших как пехотной, так и кавалерийской тактикой.

Раскопки, проведенные в Виндоланде, также обнаружили много других интересных реликвий из той же эпохи Фото: The Vindolanda Trust

Батавцы впервые прибыли в Британию в эпоху завоеваний в 43 году нашей эры и приняли участие в исторической битве при Инис Мон (Battle of Ynys Mon), расположенной в современном графстве Англси. Во время этой битвы они совершили нападение на твердыню друидов, оставив незабываемый след в анналах истории.

Раскопки, проведенные в Виндоланде, также обнаружили много других интересных реликвий из той же эпохи. Среди этих находок — нож с костяной рукояткой, фрагменты чаши для погребения с признаками ремонта с использованием свинцово-медного сплава, яма с большим количеством орехов, преимущественно фундука, датированная 105-108 годами нашей эры, а также саманская глиняная посуда, украшенная изображением зайца.

Кроме того, нынешний сезон раскопок знаменует начало новаторского пятилетнего проекта, направленного на исследование Roman Magna. Эта крепость существовала еще до Вала Адриана и создана для защиты перекрестка римской дороги "Девичий путь" и Станегейт.

Доктор Эндрю Бирли, директор Excavations for the Vindolanda Charitable Trust, отметил важность проекта "Магна". Он добавил, что после тысячелетий тихого ожидания пришло время рассказать о форте и раскрыть его нарратив и историческое значение.

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