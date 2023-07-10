Скарби поза часом. Археологи зробили приголомшливе відкриття у форті поруч з Адріановим валом

Дослідники протягом років вивчали форт Roman Magna, що передує створенню Адріанового вала. Їй вдалося відкрити приховані історії римських доріг "Дівочий шлях" і Станеґейт.

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Назва Віндоланда, що перекладається як "біле поле" або "білі болота", позначає римську допоміжну споруду, яка слугувала захисним форпостом уздовж важливої магістралі, відомої як Станеґейт (Stanegate), пише HeritageDaily.

Протягом кількох століть, між 85 і 370 роками нашої ери, у Віндоланді збудували щонайменше дев'ять фортець із дерева або каменю. Зрештою ця місцевість стала одним із найскладніших археологічних об'єктів у Британії, що може похвалитися самобутньою культурною спадщиною, сформованою реаліями прикордонного існування.

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Сьогодні Віндоланда залишається активним археологічним об'єктом, де тривають постійні дослідження. Попередні розкопки принесли скарбницю чудово збережених артефактів, серед яких тисячі добре збережених дерев'яних предметів, взуття, текстилю і знамениті таблички з Віндоланди. Ці таблички, датовані 1 і 2 століттями нашої ери, є найдавнішими письмовими пам'ятками, виявленими у Британії.

Під час нещодавніх розкопок у Віндоланді знайшли набалдашник у вигляді голови лева, виготовлений з мідного сплаву. Цей артефакт датований періодом між 90 і 105 роками нашої ери під час перебування там 9-тої когорти батавів.

9-та когорта батавів, що походила з регіону, близького до гирла Рейну, поблизу сучасного голландського міста Неймеген, була різнорідним військовим підрозділом, що налічував близько 1 000 воїнів, які володіли як піхотною, так і кавалерійською тактикою.

Розкопки, проведені у Віндоланді, також виявили багато інших цікавих реліквій з тієї ж епохи Фото: The Vindolanda Trust

Батавці вперше прибули до Британії в епоху завоювань у 43 році нашої ери і взяли участь в історичній битві при Ініс Мон (Battle of Ynys Mon), що розташована в сучасному графстві Англсі. Під час цієї битви вони здійснили напад на твердиню друїдів, залишивши незабутній слід в анналах історії.

Розкопки, проведені у Віндоланді, також виявили багато інших цікавих реліквій з тієї ж епохи. Серед цих знахідок — ніж з кістяним руків'ям, фрагменти чаші для поховання з ознаками ремонту з використанням свинцево-мідного сплаву, яма з великою кількістю горіхів, переважно фундука, датована 105-108 роками нашої ери, а також саманський глиняний посуд, прикрашений зображенням зайця.

Крім того, нинішній сезон розкопок знаменує початок новаторського п'ятирічного проєкту, спрямованого на дослідження Roman Magna. Ця фортеця існувала ще до Адріанового валу і створена для захисту перехрестя римської дороги "Дівочий шлях" та Станеґейт.

Доктор Ендрю Бірлі, директор Excavations for the Vindolanda Charitable Trust, відзначив важливість проєкту "Магна". Він додав, що після тисячоліть тихого очікування настав час розповісти про форт та розкрити його наратив та історичне значення.

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