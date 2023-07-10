Сон — лучшее лекарство. Спящий мозг самостоятельно регулирует уровень сахара в крови

Взаимодействие мозговых волн и сердца во время глубокого сна играет удивительную роль в регулировании уровня сахара в крови, согласно новому исследованию.

Related video

Хороший сон — это не только залог бодрости и готовности к новому дню, но и важнейшая роль в контроле уровня сахара в крови. Недавнее исследование, проведенное учеными Калифорнийского университета в Беркли, показало, что специфические паттерны мозговых волн во время глубокого сна могут влиять на ход этого процесса, пишет New Atlas.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Все мы знаем, что сон очень важен для поддержания здоровья. Отсутствие достаточного сна связано с различными проблемами со здоровьем, включая слабоумие и диабет. В случае диабета недостаток сна может привести к проблемам с регулированием уровня сахара в крови, в то время как качественный сон может способствовать его повышению.

В данном исследовании основное внимание уделяется стадии глубокого сна или стадии 3 небыстрого сна, известная как дельта-сон. Во время этой стадии, составляющей примерно четверть всего времени сна, наш мозг вырабатывает большие волны, известные как дельта-волны, и медленные колебания. Считается, что эти волны, когда они работают синхронно, играют определенную роль в обучении и памяти. Однако новое исследование позволяет предположить, что они также играют важнейшую роль в контроле уровня сахара в крови.

Мэтью Уокер, автор-корреспондент исследования, объясняет, что эти синхронизированные мозговые волны работают как цепная реакция. Они начинаются в мозге, затем переходят в сердце и, наконец, влияют на регуляцию уровня сахара в крови. В частности, сочетание сонных веретен и медленных волн может предсказать повышение чувствительности организма к инсулину — гормону, который помогает контролировать уровень глюкозы в крови.

Изучив данные сна 647 участников исследования и результаты измерения уровня глюкозы в крови на следующее утро, авторы обнаружили четкую закономерность. Взаимосвязь этих мозговых волн во время глубокого сна предсказывала контроль уровня сахара в крови на следующий день, независимо от других факторов, таких как возраст, пол, общее качество и продолжительность сна.

Данные мозговые волны во время глубокого сна связаны не только с чувствительностью к инсулину, но и с реакцией нашей нервной системы на успокоение, выражающейся в изменении частоты сердечных сокращений. А уже эта реакция, в свою очередь, повышает чувствительность организма к инсулину, помогая клеткам усваивать глюкозу из кровотока и предотвращая резкие скачки уровня сахара в крови.

Эти выводы были подтверждены в ходе аналогичного исследования, проведенного той же группой специалистов с участием более крупной группы из 1900 человек, в котором опять-таки оказалось, что мозговые волны глубокого сна предсказывают улучшение контроля уровня глюкозы в крови.

Несмотря на то, что данное открытие является интересным, исследователи предупреждают, что оно не заменяет известную связь между диабетом и сном как фактором риска развития заболевания. Напротив, оно добавляет еще один слой понимания этого заболевания и может послужить новым способом прогнозирования уровня сахара в крови.

Соавтор исследования Виома Шах подчеркивает потенциальные последствия исследования, заявляя, что полученные результаты позволяют использовать новый неинвазивный инструмент — мозговые волны глубокого сна, для картирования и прогнозирования контроля уровня сахара в крови.

Данное исследование дает нам еще одну причину для того, чтобы уделять первостепенное внимание полноценному и достаточному сну, особенно для людей, страдающих диабетом. Лучше понимая взаимосвязь между режимом сна и контролем уровня сахара в крови, мы можем более активно управлять своим здоровьем и всячески укреплять его.

Ранее Фокус писал о том, что регулярный короткий сон может замедлить старение мозга. Новое исследование показало, что регулярные короткие периоды сна, или дремоты, могут помочь сохранить молодость нашего мозга, что потенциально может снизить риск развития деменции и других когнитивных заболеваний.

Также Фокус писал о том, что к 2050 году количество случаев диабета в мире удвоится. От миллионов к миллиардам: новое исследование раскрывает мрачные перспективы развития диабета по всему миру.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.