Погоня за вечной жизнью. Гуру биохакинга отказался от переливания крови сына: это не работает

Одиозный 45-летний технический магнат исключил этот метод лечения из своего омолаживающего протокола за 100 тысяч долларов.

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На что только не готовы пойти люди, чтобы раскрыть секрет вечной молодости и продлить свою жизнь. Например, 45-летний Брайан Джонсон, технический магнат, почти 10 лет назад он продал свой бизнес за 800 миллионов долларов и сосредоточился на проекте трех поколений, который должен был помочь ему и его отцу сохранить молодость. Увы, что-то пошло не так, пишет Daily Mail.

Два месяца назад гуру биохакинга привлек своего 17-летнего сына Талмейджа и 70-летнего отца Ричарда для участия в проекте трех поколений. Отметим, что данный эксперимент предполагал обмен кровью младшего поколения Джонсонов со старшим: плазму 17-летнего Талмейджа переливали отцу, а плазму самого мистера Брайана переливали его отцу Ричарду.

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На прошлой неделе технический магнат написал в социальной сети, что эксперимент подошел к концу. В течение двух месяцев его сыну, отцу, а также ему самому перелили по литру крови — увы, визуализация и тестирование биомаркеров показывает, что это вовсе не работает. Ранее Джонсон отмечал, что молодой плазмаферез может быть полезным для биологически более старшего поколения или при определенных состояниях. Поэтому он полагал, что обмен плазмой отца с сыном в конечном итоге может омолодить тело — в случае с самим Брайаном и его сыном это не сработало. Тем не менее исследователи все еще ждут результаты анализов мистера Ричарда.

Отметим, что мистер Джонсон тратит около 2 миллионов долларов в год, чтобы омолодиться биологически и вновь стать 18-летним. Его будни могут выглядеть весьма причудливо, так как состоят из: приема 80 витаминов и минералов в день, чуть более 30 килограммов перетертых овощей в месяц, а также часовой тренировки с 25 различными упражнениями. Кроме того, он придерживается строгой диеты на 1977 калорий в день и сделал уже более 33 000 снимков собственного кишечника.

В проекте "Три поколения" учатвовал сын и отец Джонсона Фото: Bryan Jonson

Известно, что команда Брайана Джонсона состоит из более трех десятков врачей, которые регулярно исследуют его кровь, сердце, печень, почки, мозг, кровеносные сосуды и сексуальное здоровье. Гуру биохакинга утверждает, что обладает сердцем 37-летнего человека, его кожа выглядит на 28 лет, а физическая форма и вовсе соответствует 18-летнему подростку.

Известно, что стремление Джонсона началось после малоприятного развода с матерью его троих детей. Тогда он обнаружил, что у него почти 30 килограммов лишнего веса, а депрессия усугубилась до такой степени, что его начали посещать мысли о самоубийстве. Кроме того, бизнесмен страдал от резких перепадов настроения.

По словам бизнесмена, он заедал стресс по вечерам, а затем вновь начинал день в подавленном состоянии. Потребовались годы, чтобы Джонсон смог изменить свои пищевые привычки и вести более здоровый образ жизни. Гуру биохакинга вспоминает, что пришел к мысли о вечной жизни после испытаний на грызунах, которые свидетельствовали о том, что крысы омолаживаются, если им переливают кровь более молодых особей. У пожилых грызунов улучшились когнитивные функции, метаболизм и структура костей. Впрочем, до этого момента результаты исследования не были проверены на людях.

В 2019 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предупредило, что переливания молодой плазмы не дают "доказательной клинической пользы" против старения и возрастных заболеваний.

Ранее Фокус писал о том, что 45-летний миллиардер тратит 2 миллиона долларов в год, чтобы снова стать молодым.