Гонитва за вічним життям. Гуру біохакінгу відмовився від переливання крові сина: це не працює

Одіозний 45-річний технічний магнат виключив цей метод лікування зі свого омолоджувального протоколу за 100 тисяч доларів.

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На що тільки не готові піти люди, щоб розкрити секрет вічної молодості та продовжити своє життя. Наприклад, 45-річний Браян Джонсон, технічний магнат, майже 10 років тому він продав свій бізнес за 800 мільйонів доларів і зосередився на проєкті трьох поколінь, який мав допомогти йому та його батькові зберегти молодість. На жаль, щось пішло не так, пише Daily Mail.

Два місяці тому гуру біохакінгу залучив свого 17-річного сина Талмейджа та 70-річного батька Річарда для участі у проєкті трьох поколінь. Зазначимо, що цей експеримент передбачав обмін кров'ю молодшого покоління Джонсонів зі старшим: плазму 17-річного Талмейджа переливали батькові, а плазму самого містера Браяна переливали його батькові Річарду.

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Минулого тижня технічний магнат написав у соціальній мережі, що експеримент добіг кінця. Протягом двох місяців його синові, батькові, а також йому самому перелили по літру крові — на жаль, візуалізація і тестування біомаркерів показує, що це зовсім не працює. Раніше Джонсон зазначав, що молодий плазмаферез може бути корисним для біологічно старшого покоління або за певних станів. Тому він вважав, що обмін плазмою батька з сином зрештою може омолодити тіло — у випадку з самим Браяном і його сином це не спрацювало. Проте дослідники все ще чекають на результати аналізів містера Річарда.

Зазначимо, що містер Джонсон витрачає близько 2 мільйонів доларів на рік, щоб омолодитися біологічно і знову стати 18-річним. Його будні можуть виглядати вельми химерно, оскільки складаються з: прийому 80 вітамінів і мінералів на день, трохи більше ніж 30 кілограмів перетертих овочів на місяць, а також годинного тренування з 25 різними вправами. Крім того, він дотримується суворої дієти на 1977 калорій на день і зробив уже понад 33 000 знімків власного кишківника.

У проєкті "Три покоління" брав участь син і батько Джонсона Фото: Bryan Jonson

Відомо, що команда Браяна Джонсона складається з понад трьох десятків лікарів, які регулярно досліджують його кров, серце, печінку, нирки, мозок, кровоносні судини та сексуальне здоров'я. Гуру біохакінгу стверджує, що володіє серцем 37-річної людини, його шкіра має вигляд на 28 років, а фізична форма і зовсім відповідає 18-річному підлітку.

Відомо, що прагнення Джонсона почалося після малоприємного розлучення з матір'ю його трьох дітей. Тоді він виявив, що у нього майже 30 кілограмів зайвої ваги, а депресія посилилася до такої міри, що його почали відвідувати думки про самогубство. Крім того, бізнесмен страждав від різких перепадів настрою.

За словами бізнесмена, він заїдав стрес вечорами, а потім знову починав день у пригніченому стані. Знадобилися роки, щоб Джонсон зміг змінити свої харчові звички й вести більш здоровий спосіб життя. Гуру біохакінгу згадує, що прийшов до думки про вічне життя після випробувань на гризунах, які свідчили про те, що щури омолоджуються, якщо їм переливають кров молодших особин. У літніх гризунів покращилися когнітивні функції, метаболізм і структура кісток. Утім, до цього моменту результати дослідження не були перевірені на людях.

У 2019 році Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) попередило, що переливання молодої плазми не дають "доказової клінічної користі" проти старіння і вікових захворювань.

Раніше Фокус писав про те, що 45-річний мільярдер витрачає 2 мільйони доларів на рік, щоб знову стати молодим.