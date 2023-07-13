Как популярные мифы о тонущих в воде авто могут на самом деле убить: что делать, чтобы выжить

Падение в воду внутри автомобиля является удивительно частым явлением, о чем свидетельствует тревожное количество таких случаев. Правильные и своевременные действия в такой ситуации могут спасти жизнь.

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Среди огромного моря доступной информации, как точной, так и ложной, становится крайне важно распознать истину. Стоит ли разбить окно или терпеливо ждать выравнивания давления, чтобы открыть дверь? Приготовьтесь к откровению: последний вариант категорически не рекомендуется, пишет IFLScience.

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Побег из тонущего автомобиля требует оценки воды, в которой вы оказались. Согласно рекомендациям АА (Автомобильной ассоциации), если вы оказались в ловушке паводка, который не поглощает автомобиль полностью, оптимальным вариантом действий будет оставаться внутри и ждать помощи, при условии, что вы хорошо видите дно и можете быстро добраться до суши.

Сложность возникает, когда начинается поглощение автомобиля бездной воды. В этот критический момент пассажиры сталкиваются с неумолимой гонкой против времени, поскольку автомобиль постепенно заполняется водой, уменьшая и так ограниченный кислород в салоне.

Если подушки безопасности сработают, что вполне вероятно, если автомобиль подвергнется сильному удару при въезде в воду, это не должно стать неожиданностью. Механизмы безопасности автомобиля предназначены для активации в ответ на такие случаи, хотя в этой конкретной ситуации они могут непреднамеренно препятствовать вашим усилиям. Быстро отстегните или разорвите свой ремень безопасности, а также ремни безопасности других пассажиров.

В случае, если автомобиль остается на плаву в течение короткого периода, необходимо немедленно покинуть транспортное средство. Задерживаться внутри, надеясь на благоприятное развитие событий, будет неразумным решением.

Если автомобиль имеет электрические стеклоподъемники, они могут продолжать функционировать в течение короткого времени, тогда как ручные стеклоподъемники еще можно опустить. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы помочь другим пассажирам убежать через эти отверстия. Однако воздержитесь от попыток открыть двери, поскольку это окажется чрезвычайно сложно, после чего автомобиль быстро пойдет ко дну.

Если автомобиль уже полностью под водой, то время становится самым ценным ресурсом. Избегайте соблазна терпеливо ждать полного заполнения автомобиля и последующего выравнивания давления, поскольку существует значительный риск утонуть до того, как это равновесие создастся.

Вместо этого придерживайтесь протокола S.W.O., который пропагандирует доктор Гордон Гисбрехт:

Расстегните ремень безопасности.

Откройте или разбейте окно.

Спасите детей в первую очередь.

Чтобы разбить окно, используйте острый инструмент или металлические зубцы подголовника, снятые для этой цели. Однако будьте осторожны и направляйте свои усилия на боковые окна, поскольку лобовое стекло укреплено и меньше поддается таким попыткам. Успешно создав путь к спасению, выплывайте на поверхность.

В случае неудачного сценария, когда невозможно разбить стекло, единственным вариантом спасения может оказаться открытие двери автомобиля. Однако имейте в виду, что выполнить эту задачу, находясь под водой, может быть практически невозможно. В таком случае придется ждать выравнивания давления, что является слабым проблеском надежды.

Обычно требуется от одной до двух минут, чтобы автомобиль полностью захватила вода. Только после этого следует попытаться открыть дверь, при необходимости используя ноги. Помните, что это — крайняя мера, которая часто отнимает много времени. Рекомендуется прибегать к этому методу только тогда, когда все другие альтернативы исчерпаны.

Сможет ли Адам спастись из тонущей машины?

Прекрасно продемонстрировала эту опасную ситуацию команда "Разрушителей мифов", когда ведущий неохотно признал поражение еще до того, как давление выровнялось. Каждая мимолетная секунда имеет значение и может решить вашу судьбу.

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