Як поширені міфи про занурені у воду авто можуть насправді вбити: що робити, щоб вижити

Падіння у воду всередині автомобіля є напрочуд частим явищем, про що свідчить тривожна кількість таких випадків у період з 2004 по 2007 рік у Сполучених Штатах — 384. Правильні та своєчасні дії у такій ситуації можуть врятувати життя.

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Серед величезного моря доступної інформації, як точної, так і помилкової, стає вкрай важливо розпізнати істину. Чи варто розбити вікно, чи терпляче чекати вирівнювання тиску, щоб відчинити двері? Приготуйтеся до одкровення: останній варіант категорично не рекомендовано, пише IFLScience.

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Втеча з автомобіля, що тоне, вимагає оцінки води, в якій ви опинилися. Згідно з рекомендаціями АА (Автомобільної асоціації), якщо ви опинилися в пастці паводка, який не поглинає автомобіль повністю, оптимальним варіантом дій буде залишатися всередині і чекати на допомогу, за умови, що ви добре бачите дно і можете швидко дістатися до суходолу.

Складність виникає, коли починається поглинання автомобіля безоднею води. В цей критичний момент пасажири стикаються з невблаганними перегонами проти часу, оскільки автомобіль поступово заповнюється водою, зменшуючи і так обмежений кисень у салоні.

Якщо подушки безпеки спрацюють, що цілком ймовірно, якщо автомобіль зазнає сильного удару під час в'їзду у воду, це не повинно стати несподіванкою. Механізми безпеки автомобіля призначені для активації у відповідь на такі випадки, хоча в цій конкретній ситуації вони можуть ненавмисно перешкоджати вашим зусиллям. Швидко відстебніть або розірвіть свій ремінь безпеки, а також ремені безпеки інших пасажирів.

У випадку, якщо автомобіль залишається на плаву протягом короткого періоду, необхідно негайно покинути транспортний засіб. Затримуватися всередині, сподіваючись на сприятливий розвиток подій, буде нерозумним рішенням.

Якщо автомобіль має електричні склопідйомники, вони можуть продовжувати функціонувати протягом короткого часу, тоді як ручні склопідйомники ще можна опустити. Скористайтеся цією можливістю, щоб допомогти іншим пасажирам втекти через ці отвори. Однак утримайтеся від спроб відчинити двері, оскільки це виявиться надзвичайно складно, опісля автомобіль швидко піде на дно.

Якщо автомобіль вже повністю під водою, то час стає найціннішим ресурсом. Уникайте спокуси терпляче чекати повного заповнення автомобіля і подальшого вирівнювання тиску, оскільки існує значний ризик потонути до того, як ця рівновага створиться.

Натомість дотримуйтесь протоколу S.W.O., який пропагує доктор Гордон Гісбрехт:

Розстебніть ремінь безпеки.

Відчиніть або розбийте вікно.

Насамперед врятуйте дітей.

Щоб розбити вікно, використовуйте гострий інструмент або металеві зубці підголівника, зняті для цієї мети. Однак будьте обережні і спрямовуйте свої зусилля на бічні вікна, оскільки лобове скло укріплене і менше піддається таким спробам. Успішно створивши шлях до порятунку, випливайте на поверхню.

У разі невдалого сценарію, коли неможливо розбити скло, єдиним варіантом порятунку може виявитися відчинення дверей автомобіля. Однак майте на увазі, що виконати це завдання, перебуваючи під водою, може бути практично неможливо. В такому випадку доведеться чекати вирівнювання тиску, що є слабким проблиском надії.

Зазвичай потрібно від однієї до двох хвилин, щоб автомобіль повністю захопила вода. Лише після цього слід спробувати відчинити двері, за необхідності використовуючи ноги. Пам'ятайте, що це — крайній захід, який часто забирає багато часу. Рекомендується вдаватися до цього методу лише тоді, коли всі інші альтернативи вичерпані.

Чи зможе Адам врятуватися з машини, що тоне?

Чудово продемонструвала цю небезпечну ситуацію команда "Руйнівників міфів", коли ведучий неохоче визнав поразку ще до того, як тиск вирівнявся. Кожна швидкоплинна секунда має значення і може вирішити вашу долю.

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