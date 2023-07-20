Греческие боги возвращаются к жизни: в Турции найдены статуэтки возрастом 2 тыс. лет (фото)

В Турции нашли большое количество терракотовых статуэток с изображением древнегреческих богов, людей и животных. Эти артефакты, которым более двух тысячелетий, обнаружили в Мире, древнегреческом городе, ныне известном как Демре.

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Мира имеет важное историческое значение, поскольку на протяжении веков ее населяли различные цивилизации, в частности древние греки, римляне, византийцы и османы. Более того, когда-то здесь проживало успешное греческое население, которое впоследствии вытеснили во время обмена жителями между Грецией и Турцией в 1920-х годах, пишет GreekReporter.

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Невзат Чевик, выдающийся профессор археологии Университета Акдениз в Турции, возглавлял команду раскопок и отметил Миру, описав ее как самое важное древнее поселение в Ликии. Терракотовые статуэтки, найденные во время раскопок, дали ценную информацию о жизни в 1 и 2 веках до н. э., проливая свет на загадочное прошлое этого места, скрытое под слоями почвы.

В Турции найдено много статуэток греческих богов и простых смертных Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Во время раскопок, продолжавшихся с июня по октябрь 2020 года, команда археологов сделала неожиданное открытие. Исследуя римский театр 4-го века, исследователи под его остатками обнаружили второй, меньший театр эллинистического периода. Эллинистический период в Турции длился с 323 года до н. э., времени смерти Александра Македонского, до основания Римской империи в 30 году до н. э.

Головы греческих богов нашли в Турции Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Турция может похвастаться невероятным количеством древнегреческих и византийских археологических и исторических памятников, которые ежегодно привлекают удивительное количество посетителей. Эти памятники имеют огромную ценность, особенно для греческих путешественников, поскольку служат неопровержимым доказательством непреходящего наследия их предков и их вклада в западную цивилизацию. Открытие этих терракотовых статуэток еще больше дополняет богатое полотно истории человечества и подчеркивает культурное значение Миры в летописи времени.

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