Грецькі боги повертаються до життя: в Туреччині знайдено статуетки віком 2 тис. років (фото)

У Туреччині знайшли велику кількість теракотових статуеток із зображенням давньогрецьких богів, людей і тварин. Ці артефакти, яким понад два тисячоліття, виявили в Мірі, давньогрецькому місті, нині відомому як Демре.

Related video

Міра має важливе історичне значення, оскільки протягом століть її населяли різні цивілізації, зокрема давні греки, римляни, візантійці та османи. Ба більше, колись тут проживало успішне грецьке населення, яке згодом витіснили під час обміну жителями між Грецією і Туреччиною в 1920-х роках, пише GreekReporter.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Невзат Чевік, видатний професор археології Університету Акденіз у Туреччині, очолював команду розкопок і відзначив Міру, описавши її як найважливіше стародавнє поселення в Лікії. Теракотові статуетки, знайдені під час розкопок, дали цінну інформацію про життя в 1 і 2 століттях до н. е., проливаючи світло на загадкове минуле цього місця, приховане під шарами ґрунту.

У Туреччині знайдено багато статуеток грецьких богів і простих смертних Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Під час розкопок, що тривали з червня по жовтень 2020 року, команда археологів зробила несподіване відкриття. Досліджуючи римський театр 4-го століття, дослдники під його залишками виявили другий, менший театр елліністичного періоду. Елліністичний період в Туреччині тривав з 323 року до н. е., часу смерті Александра Македонського, до заснування Римської імперії в 30 році до н. е.

Голови грецьких богів знайшли в Туреччині Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Туреччина може похвалитися неймовірною кількістю давньогрецьких і візантійських археологічних та історичних пам'яток, які щороку приваблюють дивовижну кількість відвідувачів. Ці пам'ятки мають величезну цінність, особливо для грецьких мандрівників, оскільки слугують неспростовним доказом неминущої спадщини їхніх предків та їхнього внеску в західну цивілізацію. Відкриття цих теракотових статуеток ще більше доповнює багате полотно історії людства і підкреслює культурне значення Міри в літописі часу.

Раніше Фокус писав, коли дослідники планують розпочати відновлення одного із Семи чудес світу.

А також ми розповідали про таємниці грецької мавпи. Відкриття приматів, яке переписало історію.