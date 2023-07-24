Древнеримские сооружения из легенд: исследователи открыли скрытые прибрежные сокровища Ле Чезине

Университет Саленто возглавляет инновационный исследовательский проект, который сосредотачивается на побережье Ле Чезине, расположенном в Италии. Цель проекта — изучить подводные сооружения, впервые обнаруженные еще в 2020 году. Этот 6-километровый природный заповедник привлек внимание археологов из-за своего потенциального исторического значения.

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Используя передовые технологические инструменты, такие как дроны, дистанционно управляемые аппараты (ROV) и фотограмметрическую съемку, предварительные исследования обнаружили убедительные доказательства существования затопленного порта и других интригующих сооружений вблизи Сан-Джованни, пишет HeritageDaily.

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Одной из выдающихся находок стал фундамент пирса — невероятного сооружения длиной около 90 метров. Это сооружение, расположенное в 15 м от береговой линии, находилось вдоль древнего берега на глубине 3,5 м под поверхностью воды.

Пирс искусно сделанный из больших блоков, сопоставленных друг с другом, имел необычные элементы, напоминавшие тумбы, сделанные из блоков в форме параллелепипеда с характерной цилиндрической стороной. К сожалению, пирс пострадал от неумолимой разрушительной силы движения волн и разрушился.

Исследователи отметили, что дизайн этого подводного пирса имеет сходство с большим пирсом времен Адриана, расположенным к северу от широкой бухты Сан-Катальдо. Более того, невероятное развитие и техника строительства указывают на сходство с пирсом Адриана, но, возможно, он также существовал до него.

Это сооружение, расположенное в 15 м от береговой линии, находилось вдоль древнего берега на глубине 3,5 м под поверхностью воды Фото: University of Salento

Параллельные и перпендикулярные линии блоков, выровненные дальше от берега, вызвали интерес исследовательской группы. Сейчас продолжаются исследования, чтобы выяснить, связаны ли эти блоки с затопленным пирсом и имеют ли они какое-то дополнительное значение.

Кроме того, проект имеет целью углубиться в изучение сооружения, которое в народе называют "затопленным храмом". Однако среди исследователей растет убеждение, что это сооружение может быть остатками башни маяка, что добавляет интриги этому месту.

Исследователей привлекают не только подводные сооружения, они также обратили внимание на береговую линию. Там они задокументировали серию высеченных в скалах ям для хранения и другие доказательства существования здания.

Предварительная датировка указывает на то, что это здание потенциально может принадлежать к эпохе Римской республики.

"Найденный порт"

В недавнем пресс-релизе Университета Саленто говорилось, что совпадение доказательств как под водой, так и на суше, в сочетании с целостным подходом к ландшафтной археологии, убедительно свидетельствует о существовании значительного портового комплекса в регионе Ле Чезине.

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