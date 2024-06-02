Дорого и рискованно. Малые модульные ядерные реакторы: спасут ли они ситуацию в энергетике

Согласно новому отчету малые модульные ядерные реакторы имеют слишком много минусов, чтобы стать хорошей альтернативой для производства энергии.

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Малые модульные ядерные реакторы (ММР) являются атомными электростанциями, мощность которых достигает примерно 300 мегаватт, чего достаточно для обеспечения энергией примерно 30 тысяч домохозяйств. Эксперты из Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA) подготовили свой отчет, в котором они сделали неутешительные выводы относительно данной формы производства энергии, пишет New Atlas.

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Когда-то считалось, что ММР являются решением проблемы сложности строительства обычных ядерных реакторов, их стоимости, а также рисков, связанных с безопасностью. Авторы отчета отвечают на вопрос, является ли продолжение создания ММР целесообразным с точки зрения удовлетворения спроса на все большее количество энергии по всему миру. Если коротко, то авторы считают, что ММР являются слишком дорогим, слишком медленным и слишком рискованным проектом.

Сторонники создания ММР говорят, что перерасхода средств и задержки графиков строительства, которые преследуют проекты обычных больших ядерных реакторов, не будет. Но те немногие ММР, которые были построены или запущены в эксплуатацию, показывают другую картину. Затраты растут и присутствует расхождение с графиком строительства, говорится в отчете IEEFA.

Слишком дорого

Эксперты указывают в качестве одного из главных аргументов против размещения ММР их стоимость. Согласно некоторым данным, все три действующих в настоящее время ММР, плюс один, строящийся в настоящее время в Аргентине, значительно превысили совой бюджет.

Авторы отчета также отмечают, что проект NuScale в США пришлось свернуть, поскольку за время его разработки в период с 2015 по 2023 год затраты выросли с 9964 долларов за киловатт до 21561 долларов за киловатт.

Художественное изображение малого модульного реактора BWRX-300 от компании GE Hitachi, который должен начать работу в Канаде в 2028 году Фото: New Atlas

По мнению экспертов, проблемой является не только стоимость ММР, но и то, что эти деньги можно было вложить в разработку других источников энергии, которые являются более чистыми и более безопасными. В частности, речь идет о том, что ветровые и солнечные электростанции, которые являются более дешевыми, могут значительно ускорить переход от ископаемого топлива в ближайшие 10 лет.

Слишком медленно

Авторы отчета указывают также, что строительство ММР занимает слишком много времени. Например, строительство проекта Shidao Bay в Китае должно было занять 4 года, но на самом деле это заняло 12 лет. Текущий проект CAREM в Аргентине должен был быть завершен за 4 года, но сейчас он находится на 13-м году разработки.

В отчете также говорится, что несмотря на это разработчики ММР продолжают утверждать, что смогут построить свои ядерные реакторы за 36–48 месяцев, возможно, достаточно быстро, чтобы запустить их в эксплуатацию к 2030 году. Такая вероятность существуют, пишут авторы, но как показывает практика создания больших ядерных реакторов, требуется гораздо больше времени, чем предо лгалось для ввода их в эксплуатацию.

Слишком рискованно

По мнению экспертов из IEEFA, как непредвиденные расходы, так и чрезвычайные задержки в строительстве делают развитие ММР слишком рискованным занятием.

Но это не единственная потенциальная опасность. Поскольку технология для ММР довольно новая и непроверенная, могут существовать риски и с точки зрения функциональности и безопасности. Авторы отчета также задаются вопросом, смогут ли новые ММР выдавать ту мощность, о которой заявляется.

Авторы также отмечают, что, поскольку многие ММР строятся с использованием идентичных технологий, если какой-либо компонент этой технологии выйдет из строя, это может легко повлиять на подобные реакторы по всему миру. То есть проблема на одном ММР может иметь серьезные последствия для многих других ММР с такой же конструкцией.

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