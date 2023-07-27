Мужчина или женщина: после десятков лет ученые ответили, кого похоронили на острове Брайер (фото)
Археологи недавно провели анализ ДНК зубной эмали человека, который умер более двух тысячелетий назад на острове Брайер, Британия. Этого человека похоронили с бронзовым зеркалом и дорогим мечом.
Погребальная камера, которую открыли на острове в 1999 году, имела каменные стены и была предметом споров среди археологов в течение многих лет. Они смогли убедиться, принадлежат ли останки мужчине или женщине, пишет Arkeonews.
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Раскопки принесли необычные находки наряду с единичными человеческими останками: меч в ножнах из медного сплава и щит, которые традиционно ассоциируются с мужчинами. На удивление, там также обнаружили брошь и бронзовое зеркало с мотивом солнечного диска, которые обычно ассоциируются с женщинами. Эта уникальная комбинация артефактов делает захоронение особенным в контексте железного века Западной Европы.
Предыдущие предположения относительно погребальных традиций железного века предполагали, что женщин хоронили только с зеркалами, а мужчин-воинов — с мечами. Однако эта находка бросает вызов этим представлениям, поскольку лицо в могиле, которую теперь идентифицируют как женщину, похоронили и с зеркалом, и с мечом, что свидетельствует о том, что она имела высокий статус в своей общине и потенциально играла командную роль в локальных войнах, возможно, организуя или возглавляя набеги на вражеские группы.
Значение этой находки выходит за пределы отдельного захоронения и может пролить свет на роль женщин-воинов во времена, когда насилие между общинами было распространенной реальностью. Доктор Сара Старк, биолог из Исторической Англии, считает, что это открытие может дать ценную информацию о роли женщин в Британии железного века и о том, как они могли участвовать в набегах и других формах насилия, бросая вызов предыдущим предположениям об их роли в обществе.
Могила, которую случайно обнаружил фермер на Брайере, состояла из аккуратной ямы, выложенной камнем. Хотя большая часть скелета уничтожена из-за воздействия времени, осталось несколько разбросанных костей и зубов. Выделение ДНК из этих костей ранее оказалось неудачным из-за их плохого состояния.
Однако ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе разработали революционный метод, который предусматривал извлечение белков из зубной эмали. Эти белки могут быть сцеплены с хромосомами X и Y, определяя пол человека. С помощью этого метода исследователи вычислили 96% вероятность того, что человек в могиле был женщиной.
Содержимое могилы было чрезвычайно богатым и давало представление о прошлом региона. Кроме скелета, в могиле обнаружили многочисленные погребальные предметы, среди которых крепление для щита, кольцо для пояса меча, медная брошь и перстень, волокна тканого текстиля и, возможно, овечья или козья кожа.
Зеркало и оружие, найденные в могиле, указывают на ассоциации с войной. Зеркала в железном веке, вероятно, использовали для сигнализации, коммуникации и координации во время нападений. Кроме того, они имели ритуальное значение, выступая инструментом для общения со сверхъестественным миром, поиска успеха в набегах или обеспечения очищения воинов после возвращения.
Итак, анализ ДНК древнего захоронения на Брайере открыл захватывающее место захоронения, которое бросает вызов традиционным предположениям о гендерных ролях и потенциально освещает участие женщин в войне во времена железного века. Уникальное сочетание артефактов, найденных в могиле, вместе с передовыми методами анализа, использованными для определения пола человека, вносит значительный вклад в наше понимание этого исторического периода в Западной Европе.
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