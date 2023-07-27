Чоловік чи жінка: після десятків років вчені відповіли, кого поховали на острові Браєр (фото)

Археологи нещодавно провели аналіз ДНК зубної емалі людини, яка померла понад два тисячоліття тому на острові Браєр, Британія. Цю людину поховали з бронзовим дзеркалом і дорогим мечем.

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Поховальна камера, яку відкрили на острові у 1999 році, мала кам'яні стіни та була предметом суперечок серед археологів протягом багатьох років. Вони змогли впевнитися, чи належать останки чоловікові, чи жінці, пише Arkeonews.

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Розкопки принесли незвичайні знахідки поряд з одиничними людськими останками: меч у піхвах з мідного сплаву і щит, які традиційно асоціюються з чоловіками. На диво, там також виявили брошку і бронзове дзеркало з мотивом сонячного диска, які зазвичай асоціюються з жінками. Ця унікальна комбінація артефактів робить поховання особливим у контексті залізного віку Західної Європи.

Попередні припущення щодо поховальних традицій залізного віку припускали, що жінок ховали лише з дзеркалами, а чоловіків-воїнів — з мечами. Однак ця знахідка кидає виклик цим уявленням, оскільки особа в могилі, яку тепер ідентифікують як жінку, поховали і з дзеркалом, і з мечем, що свідчить про те, що вона мала високий статус у своїй громаді і потенційно відігравала командну роль у локальних війнах, можливо, організовуючи або очолюючи набіги на ворожі групи.

Надгробки на похованні Браєр, відкрите в 1999 Фото: Isles of Scilly Museum Association

Значення цієї знахідки виходить за межі окремого поховання і може пролити світло на роль жінок-воїнів у часи, коли насильство між громадами було поширеною реальністю. Доктор Сара Старк, біологиня з Історичної Англії, вважає, що це відкриття може дати цінну інформацію про роль жінок у Британії залізного віку і про те, як вони могли брати участь у набігах та інших формах насильства, кидаючи виклик попереднім припущенням про їхню роль у суспільстві.

Могила, яку випадково виявив фермер на Браєрі, складалася з акуратної ями, викладеної каменем. Хоча більша частина скелета знищена через вплив часу, залишилося кілька розкиданих кісток і зубів. Виділення ДНК з цих кісток раніше виявилося невдалим через їхній поганий стан.

Однак вчені з Каліфорнійського університету в Девісі розробили революційний метод, який передбачав вилучення білків з зубної емалі. Ці білки можуть бути зчеплені з хромосомами X і Y, визначаючи стать людини. За допомогою цього методу дослідники вирахували 96% ймовірність того, що людина в могилі була жінкою.

Вміст могили був надзвичайно багатим і давав уявлення про минуле регіону. Окрім скелета, в могилі виявили численні поховальні предмети, серед яких кріплення для щита, кільце для пояса меча, мідна брошка і перстень, волокна тканого текстилю і, можливо, овеча або козяча шкіра.

Бронзове дзеркало, знайдене в 2000-річному похованні залізного віку на острові Браєр Фото: Historic England

Дзеркало і зброя, знайдені в могилі, вказують на асоціації з війною. Дзеркала в залізному віці, ймовірно, використовували для сигналізації, комунікації та координації під час нападів. Крім того, вони мали ритуальне значення, виступаючи інструментом для спілкування з надприродним світом, пошуку успіху в набігах або забезпечення очищення воїнів після повернення.

Отже, аналіз ДНК стародавнього поховання на Браєрі відкрив захопливе місце поховання, яке кидає виклик традиційним припущенням про гендерні ролі і потенційно висвітлює участь жінок у війні за часів залізного віку. Унікальне поєднання артефактів, знайдених у могилі, разом з передовими методами аналізу, використаними для визначення статі людини, робить значний внесок у наше розуміння цього історичного періоду в Західній Європі.

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