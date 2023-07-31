Мифические земли и реальные географические чудеса: как до появления спутников люди делали первые карты

История древнего картографирования раскрывает сочетание мастерства, исследований, математической изобретательности и воображения. Во времена, лишенные авиаперелетов и спутников, картографы из разных культур отправлялись в путешествие, которое требовало кропотливого труда целых поколений ученых, чтобы нанести на карту новые и известные земли.

Related video

Первые проблески картографии появились благодаря Анаксимандру, досократовскому философу из числа "семи мудрецов Греции". На его круговой карте Греция изображена в центре мира, охватывая части Европы, Южной Азии и Северной Африки, и все это в рамках парадигмы плоской земли, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Однако Эратосфен, греческий эрудит I в. до н. э., совершил революцию в картографии своим новаторским расчетом длины земной окружности. Используя тени, которые отбрасывала вертикальная палка на два города, он изобрел соотношение, позволившее ему измерить размер планеты с необычайной точностью.

Эратосфен также ввел систему координат, похожую на современные карты, разделив известный мир на пять климатических зон и повысив точность карт.

С течением времени римские и греческие картографы продолжали собирать информацию от путешественников и армий, что способствовало составлению "Географии" Птолемея во 2 веке н. э. Этот восьмитомный труд заложил фундамент для исламских и европейских ученых на много веков вперед, предоставляя подробные координаты и вводя понятия широты и долготы.

Труд Птолемея попал в Европу в 15 веке, после того, как его изучили, модифицировали и использовали исламские ученые. Повторное открытие "Географии" и карт от таких влиятельных географов, как Мухаммад аль-Идриси, значительно повлияло на голландских, итальянских и французских картографов и исследователей до середины 18-го века.

Христофор Колумб, вдохновленный описаниями Азии Птолемея, отправился в свое легендарное путешествие с надеждой найти богатства, но результат оказался совсем другим.

Еще одной вехой в истории картографии стало изобретение магнитных компасов примерно в 13 веке. Применение магнетизма в надежных навигационных устройствах сделало имевшиеся карты устаревшими. Так появились портоланские карты — морские путеводители, позволявшие путешественникам ориентироваться между гаванями по линиям розы ветров.

Каталанский атлас. Современная копия с изображением Европы и Северной Африки Фото: Википедия

Замечательным примером портоланской карты является Каталонский атлас, авторство которого приписывают картографам Аврааму Крескесу и его сыну Иегуде Крескесу. Созданная для Карла V Французского, эта карта сочетала реальные географические детали с фантастическими элементами, заимствованными из рассказов путешественников и мифических историй.

Несмотря на включение монстров, драконов и гипотетических суши на ранних картах, картография неуклонно развивалась, совершенствуясь и проверяясь в течение следующих веков, доказывая свою полезность и без помощи современных технологий. Ее история является свидетельством настойчивости и терпения человечества, которое со временем открыло лучшее понимание мира.

Ранее Фокус писал о необычной карте 16 века. Ученые не могут объяснить, как на ней оказались изображения того, о чем мир узнал гораздо позже.

А также мы рассказывали о самых древних картах в мире. Их обнаружили в Украине, Турции и в Альпах.