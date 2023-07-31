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Технології та наука

Міфічні землі і реальні географічні дива: як до появи супутників люди робили перші мапи

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Фото: Catalan Atlas c. 1375, attributed to Abraham Cresques via Wikimedia Commons (public domain) | Історія створення карт - це історія спроб і помилок протягом століть людських досліджень

Історія стародавнього картографування розкриває поєднання майстерності, досліджень, математичної винахідливості та уяви. У часи, позбавлені авіаперельотів і супутників, картографи з різних культур вирушали в подорож, яка вимагала кропіткої праці цілих поколінь вчених, щоб нанести на карту нові та відомі землі.

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Перші проблиски картографії з'явилися завдяки Анаксімандру, досократівському філософу з-поміж "семи мудреців Греції". На його круговій карті Греція зображена в центрі світу, охоплюючи частини Європи, Південної Азії та Північної Африки, і все це в межах парадигми пласкої землі, пише IFLScience.

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Однак Ератосфен, грецький ерудит І ст. до н. е., здійснив революцію в картографії своїм новаторським розрахунком довжини земної окружності. Використовуючи тіні, які відкидала вертикальна палиця на два міста, він винайшов співвідношення, що дозволило йому виміряти розмір планети з надзвичайною точністю.

Ератосфен також запровадив систему координат, схожу на сучасні карти, розділивши відомий світ на п'ять кліматичних зон і підвищивши точність карт.

З плином часу римські та грецькі картографи продовжували збирати інформацію від мандрівників та армій, що сприяло укладанню "Географії" Птолемея у 2 столітті н. е. Ця восьмитомна праця заклала фундамент для ісламських та європейських вчених на багато століть вперед, надаючи детальні координати та вводячи поняття широти і довготи.

Праця Птолемея потрапила до Європи у 15 столітті, після того, як її вивчили, модифікували і використали ісламські вчені. Повторне відкриття "Географії" і карт від таких впливових географів, як Мухаммад аль-Ідрісі, значно вплинуло на голландських, італійських і французьких картографів і дослідників до середини 18-го століття.

Христофор Колумб, натхненний описами Азії Птолемея, вирушив у свою легендарну подорож з надією знайти багатства, але результат виявився зовсім іншим.

Ще однією віхою в історії картографії став винахід магнітних компасів приблизно в 13 столітті. Застосування магнетизму в надійних навігаційних пристроях зробило наявні карти застарілими. Так з'явилися портоланські карти — морські путівники, що дозволяли мандрівникам орієнтуватися між гаванями за лініями рози вітрів.

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Каталанський атлас. Сучасна копія із зображенням Європи і Північної Африки
Фото: Вікіпедія

Чудовим прикладом портоланської карти є Каталонський атлас, авторство якого приписують картографам Аврааму Крескесу та його сину Єгуді Крескесу. Створена для Карла V Французького, ця мапа поєднувала реальні географічні деталі з фантастичними елементами, запозиченими з розповідей мандрівників та міфічних історій.

Попри включення монстрів, драконів і гіпотетичних суходолів на ранніх мапах, картографія неухильно розвивалася, вдосконалюючись і перевіряючись протягом наступних століть, доводячи свою корисність і без допомоги сучасних технологій. Її історія є свідченням наполегливості та терпіння людства, яке з часом відкрило краще розуміння світу.

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