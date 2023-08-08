Важен коллектив: воробьи улетают с любимых веток, когда теряют близких друзей, — исследование

В ходе исследования, проводившегося в Калифорнии, обнаружилось, что певчие воробьи уже третью зиму подряд оставляли предыдущие места зимовки, если рядом не оказывалось ближайших товарищей по стае.

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Потеря давних товарищей по стае может вынудить воробьев оставить привычное место зимовки. Авторы исследования допускают, что присутствие товарищей помогает птицам адаптироваться и прилетать в знакомые места вновь и вновь. Об этом сообщает Phys.org.

Ученые из Университета Небраска-Линкольн проводили исследования на разновидности певчих воробьев (чернобровых овсянках (Zonotrichia atricapilla), которые возвращались в Калифорнию после зимней миграции. Их маршрут может растянуться на несколько тысяч километров. При этом, возвращаясь обратно, воробьи селятся в пределах всего лишь трех метров от своего предыдущего места зимовки.

Однако в ходе наблюдений также обнаружилось, что эти птицы уже третью зиму подряд стали оставлять предыдущие места, когда с ними рядом не оказывалось ближайших товарищей по стае.

"Тот обстоятельство, что они возвращаются на то же место зимовки и в "тусовке" с одними и теми же особями — и для них важно быть с одними и теми же — это удивительное явление, над которым мы все еще ломаем голову", — объяснила Энни Мэдсен.

Воробьи проводят минуты или часы в небольших группах, а затем разлетаются, чтобы позже вновь собраться теми же небольшими группами в более крупную стаю.

Сейчас авторы исследования бьются над "вопросом курицы и яйца", пытаясь выяснить, собираются ли птицы вместе из-за пищевого ресурса, или же ради социального партнерства. Находят пищу, а затем уже социальных партнеров, или же наоборот?

"Это действительно трудно понять", — пояснила Мэдсен. По ее словам, важно установить, какая из тенденций приоритетнее.

"Заботит ли их конкретный участок какого-то куста, куда они возвращаются каждый год. Или же все дело в их друзьях по стае, с которыми они возвращаются, чтобы провести время?" — задается вопросом исследователь.

Напомним, что белогорлые воробьи развили уникальную половую систему — теперь у них четыре пола.

Также сообщалось, что воробьи придумали собственную профилактическую медицину, как у людей.