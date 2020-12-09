Воробьи изобрели свою профилактическую медицину, как у людей, – исследование

Исследование китайских экологов показало, что воробьи используют лекарственные растения для профилактики заражения паразитами.

Справедливо будет сказать, что медицина — одно из величайших достижений человечества. От поиска растений, которые могут притупить боль или замедлить инфекцию, до производства нескольких высокоэффективных вакцин менее чем за 12 месяцев против совершенно нового вируса, мы действительно можем гордиться своими достижениями, пишет Science Alert.

Но мы не единственный вид, который использует растения в лечебных целях.

Группа ученых под руководством эколога Хайнаньского педагогического университета Канчао Ян обнаружила, что рыжие воробьи (Passer cinnamomeus) устилают свои гнезда свежими листьями китайской полыни (Artemisia verlotiorum). Растение содержит антипаразитарные соединения, и ученые предположили, что птицы делают это в профилактических целях.

Однако помимо воробьев, существуют и другие животные, которые используют лекарственные растения. Известно, что беременные слонихи в Кении едят определенные листья, чтобы стимулировать роды, а многие другие млекопитающие применяют лекарственные растения для самолечения, иногда для предотвращения болезни или просто для улучшения самочувствия.

Но даже несмотря на это, все равно остается удивительным тот факт, как крошечный воробей может разбираться в лечебных свойствах растений.

"В Китае рыжие воробьи добавляют листья полыни в свои гнезда примерно в то же время, когда местные жители вешают полынь на свои двери по традиционному обычаю во время праздника драконьих лодок. Уверенность в том, что такое поведение защищает от болезней, подтверждается описанием антипаразитарных соединений в полыни. Было также высказано предположение, что использование свежих листьев полыни в гнездах может выполнять аналогичную функцию для воробьев", — пишут исследователи.

Чтобы проверить свою теорию, команда установила 48 пар гнездовых ящиков, в один из которых добавляли 5 г полыни, а в другой — 5 г бамбука. Как только гнезда начинали заполняться воробьями, исследователи начинали их взвешивать, выясняя, сколько полыни птицы приносили в свое гнездо.

"Используя серию поведенческих экспериментов, мы выяснили, что птицы активно ищут места гнездования рядом с имеющейся полынью и пополняют ею свои запасы гнезд, собранными исключительно по запаху. Гнезда, содержащие листья полыни, имели меньше паразитов, например клещей, в результате чего птенцы рождались более здоровыми и крупными", — отметил эколог Уильям Фини из Университета Гриффита в Австралии.

Ученым неизвестно, знают ли воробьи о профилактическом свойстве листьев полыни или используют поведенческую модель, которая характерная для их вида. Возможно, большая часть птиц, которым нравился запах растения, применяли его и лучше передавали свои гены.

Однако, что точно доказывает исследование, так это то, что мы не одни задействуем растения в медицинских целях.

"Наши результаты показывают, что рыжие воробьи, как и люди, используют полынь в качестве профилактического фитотерапевтического средства, чтобы защитить свое потомство от плохого самочувствия и болезней. Стоит ли задаться вопросом, кто кому подражает?", - подытожил Фини.