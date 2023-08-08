Важливий колектив: горобці відлітають з улюблених гілок, коли втрачають близьких друзів, — дослідження

Під час дослідження, що проводилося в Каліфорнії, виявилося, що співочі горобці вже третю зиму поспіль залишали попередні місця зимівлі, якщо поруч не виявлялося найближчих товаришів по зграї.

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Втрата давніх товаришів по зграї може змусити горобців залишити звичне місце зимівлі. Автори дослідження припускають, що присутність товаришів допомагає птахам адаптуватися і прилітати в знайомі місця знову і знову. Про це повідомляє Phys.org.

Науковці з Університету Небраска-Лінкольн проводили дослідження на різновиді співочих горобців (чорнобривих вівсянках (Zonotrichia atricapilla), які поверталися до Каліфорнії після зимової міграції. Їхній маршрут може розтягнутися на кілька тисяч кілометрів. При цьому, повертаючись назад, горобці селяться в межах лише трьох метрів від свого попереднього місця зимівлі.

Однак під час спостережень також виявилося, що ці птахи вже третю зиму поспіль стали залишати попередні місця, коли з ними поруч не виявлялося найближчих товаришів по зграї.

"Та обставина, що вони повертаються на те саме місце зимівлі та в "тусовці" з одними й тими самими особинами — і для них важливо бути з одними й тими самими — це дивовижне явище, над яким ми все ще ламаємо голову", — пояснила Енні Медсен.

Горобці проводять хвилини або години в невеликих групах, а потім розлітаються, щоб пізніше знову зібратися тими ж невеликими групами у більшу зграю.

Наразі автори дослідження б'ються над "питанням курки та яйця", намагаючись з'ясувати, чи збираються птахи разом через харчовий ресурс, чи заради соціального партнерства. Знаходять їжу, а потім уже соціальних партнерів, або ж навпаки?

"Це дійсно важко зрозуміти", — пояснила Медсен. За її словами, важливо встановити, яка з тенденцій пріоритетніша.

"Чи турбує їх конкретна ділянка якогось куща, куди вони повертаються щороку. Або ж уся справа в їхніх друзях по зграї, з якими вони повертаються, щоб провести час?" — задається питанням дослідник.

Нагадаємо, що білогорлі горобці розвинули унікальну статеву систему — тепер у них чотири статі.

Також повідомлялося, що горобці придумали власну профілактичну медицину, як у людей.