Больше 100 уникальных артефактов из Египта представят на выставке в Болгарии (фото)
Среди экспонатов — Розеттский камень, который помог археологам понять смысл египетских иероглифов, рассказали представители муниципалитета города Бургас.
На выставке в болгарском городе Бургасе будут представлены свыше 100 уникальных артефактов, относящихся к древнеегипетской истории. Это копии оригинальных предметов, сообщает Bulgarian News Agency со ссылкой на пресс-центр местного муниципалитета.
Выставка "Египетские сказки" будет проходить в Конгресс-центре с 18 августа по 19 сентября.
Среди экспонатов — Розеттский камень, который помог археологам понять смысл египетских иероглифов, рассказали представители муниципалитета.
Организаторы мероприятия также планируют провести встречи с посетителями и подробно рассказать о многовековой истории древнеегипетской цивилизации.
В 1822 году французский филолог Жан-Франсуа Шампольон расшифровал иероглифы Розеттского камня. Таким образом была раскрыта тайна древнеегипетского текста. За последние несколько лет наука продвинулась в области перевода мертвых языков, а искусственный интеллект в этом помогает.
Напомним, что археологи говорят, что наконец-то разгадали тайну того, как в Египте передвигали крупные блоки для пирамид. И это не инопланетяне, высадившиеся в Гизе, как заявляли сторонники конспирологических теорий.
Длительное время историков занимал вопрос о том, как появились египетские пирамиды и как перемещали их составные части без современных технологий, таких как подъемные краны. Но сейчас ученые говорят, что, вероятно, уже ответили на этот вопрос.