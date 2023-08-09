Больше 100 уникальных артефактов из Египта представят на выставке в Болгарии (фото)

Среди экспонатов — Розеттский камень, который помог археологам понять смысл египетских иероглифов, рассказали представители муниципалитета города Бургас.

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На выставке в болгарском городе Бургасе будут представлены свыше 100 уникальных артефактов, относящихся к древнеегипетской истории. Это копии оригинальных предметов, сообщает Bulgarian News Agency со ссылкой на пресс-центр местного муниципалитета.

Выставка "Египетские сказки" будет проходить в Конгресс-центре с 18 августа по 19 сентября.

Среди экспонатов — Розеттский камень, который помог археологам понять смысл египетских иероглифов, рассказали представители муниципалитета.

Артефакты из Египта Артефакты из Египта Артефакты из Египта Артефакты из Египта Артефакты из Египта Артефакты из Египта Артефакты из Египта

Организаторы мероприятия также планируют провести встречи с посетителями и подробно рассказать о многовековой истории древнеегипетской цивилизации.

В 1822 году французский филолог Жан-Франсуа Шампольон расшифровал иероглифы Розеттского камня. Таким образом была раскрыта тайна древнеегипетского текста. За последние несколько лет наука продвинулась в области перевода мертвых языков, а искусственный интеллект в этом помогает.

Напомним, что археологи говорят, что наконец-то разгадали тайну того, как в Египте передвигали крупные блоки для пирамид. И это не инопланетяне, высадившиеся в Гизе, как заявляли сторонники конспирологических теорий.

Длительное время историков занимал вопрос о том, как появились египетские пирамиды и как перемещали их составные части без современных технологий, таких как подъемные краны. Но сейчас ученые говорят, что, вероятно, уже ответили на этот вопрос.