Понад 100 унікальних артефактів із Єгипту представлять на виставці в Болгарії (фото)

Серед експонатів — Розетський камінь, який допоміг археологам зрозуміти сенс єгипетських ієрогліфів, розповіли представники муніципалітету міста Бургас.

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На виставці в болгарському місті Бургасі буде представлено понад 100 унікальних артефактів, що належать до давньоєгипетської історії. Це копії оригінальних предметів, повідомляє Bulgarian News Agency з посиланням на пресцентр місцевого муніципалітету.

Виставка "Єгипетські казки" триватиме в Конгрес-центрі з 18 серпня до 19 вересня.

Серед експонатів — Розетський камінь, який допоміг археологам зрозуміти сенс єгипетських ієрогліфів, розповіли представники муніципалітету.

Артефакти з Єгипту Артефакти з Єгипту Артефакти з Єгипту Артефакти з Єгипту Артефакти з Єгипту Артефакти з Єгипту Артефакти з Єгипту

Організатори заходу також планують провести зустрічі з відвідувачами і детально розповісти про багатовікову історію давньоєгипетської цивілізації.

1822 року французький філолог Жан-Франсуа Шампольон розшифрував ієрогліфи Розетського каменю. Таким чином було розкрито таємницю давньоєгипетського тексту. За останні кілька років наука просунулася в галузі перекладу мертвих мов, а штучний інтелект у цьому допомагає.

Нагадаємо, що археологи кажуть, що нарешті розгадали таємницю того, як у Єгипті пересували великі блоки для пірамід. І це не інопланетяни, які висадилися в Гізі, як заявляли прихильники конспірологічних теорій.

Тривалий час істориків цікавило питання про те, як з'явилися єгипетські піраміди і як переміщали їхні складові частини без сучасних технологій, таких як підіймальні крани. Але зараз вчені кажуть, що, ймовірно, вже відповіли на це питання.